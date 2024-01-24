Німеччина вперше передасть Україні військові гелікоптери: багатоцільові Sea King Mk41
Німеччина передасть Україні шість списаних багатоцільових військових гелікоптерів Sea King Mk41 разом із комплектом запасних частин
Про це за підсумками 18-го "Рамштайну" оголосив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє Deutschlandfunk.
За словами Пісторіуса, Україна отримає шість багатоцільових гелікоптерів Sea King Mk41 разом із комплектом запчастин до них. Окрім того, Німеччина забезпечить навчання українських військових на гелікоптерах.
"Sea King – перевірений і міцний гелікоптер, який допоможе українцям у багатьох сферах: від розвідки над Чорним морем до транспортування солдатів. Це перша німецька поставка такого типу", – сказав Пісторіус.
Гелікоптери Sea King виконують різноманітні завдання, включаючи пошуково-рятувальні роботи, транспортування, надання допомоги при стихійних лихах, тактичне наземно-морське транспортування, евакуацію, спостереження, розвідку та морську підтримку.
Військово-морські сили Німеччини використовували гелікоптери Sea King Mk41 із 1970-х років, модернізували та переобладнували їх. Останнім часом їх використовувалися здебільшого для рятувальних операцій на морі. Зараз ці гелікоптери Німеччина замінює на сучасніші.
До слова, хоча Sea King Mk41 – транспортний вертоліт, але він може нести протикорабельні ракети. Таку здатність німецькі Sea King набули після модернізації наприкінці 1980-х років.
Гелікоптери Sea King уже постачала Україні Велика Британія, в січні 2023 року.
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