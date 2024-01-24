Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Німеччина вперше передасть Україні військові гелікоптери: багатоцільові Sea King Mk41

Німеччина вперше передасть Україні військові гелікоптери: багатоцільові Sea King Mk41

24 січня, 2024 середа
00:59
Світ Sea King Mk41

Німеччина передасть Україні шість списаних багатоцільових військових гелікоптерів Sea King Mk41 разом із комплектом запасних частин

Про це за підсумками 18-го "Рамштайну" оголосив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє Deutschlandfunk.

За словами Пісторіуса, Україна отримає шість багатоцільових гелікоптерів Sea King Mk41 разом із комплектом запчастин до них. Окрім того, Німеччина забезпечить навчання українських військових на гелікоптерах.

"Sea King – перевірений і міцний гелікоптер, який допоможе українцям у багатьох сферах: від розвідки над Чорним морем до транспортування солдатів. Це перша німецька поставка такого типу", – сказав Пісторіус.

Гелікоптери Sea King виконують різноманітні завдання, включаючи пошуково-рятувальні роботи, транспортування, надання допомоги при стихійних лихах, тактичне наземно-морське транспортування, евакуацію, спостереження, розвідку та морську підтримку. 

Військово-морські сили Німеччини використовували гелікоптери Sea King Mk41 із 1970-х років, модернізували та переобладнували їх. Останнім часом їх використовувалися здебільшого для рятувальних операцій на морі. Зараз ці гелікоптери Німеччина замінює на сучасніші. 

До слова, хоча Sea King Mk41 – транспортний вертоліт, але він може нести протикорабельні ракети. Таку здатність німецькі Sea King набули після модернізації наприкінці 1980-х років.

Гелікоптери Sea King уже постачала Україні Велика Британія, в січні 2023 року.

  • У вівторок, 23 січня, відбулося 18-те засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". На ньому обговорили важливі види озброєння для України, подальшу військову допомогу, а також довгострокову підтримку нашої країни
  • Після засідання "Рамштайну" Канада оголосила, що передасть Україні десять багатоцільових човнів і запчастини до них, а також навчить українців використовувати такі човни
Теги:
Новини
Німеччина
Війна з Росією
допомога Україні
Читайте також:
втрати окупантів
23 січня, 2024 вiвторок
Крилата ракета, 51 артсистема і 960 військових: що втратила армія РФ за добу війни в Україні
Ігор Терехов
23 січня, 2024 вiвторок
Нічна атака по Харкову: пошкоджено житловий будинок
На фото: Катерина Соляр
22 січня, 2024 понедiлок
Подруга журналіста Печія, який утік з України, прокоментувала вчинок колеги
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.45
    Купівля 37.45
    Продаж 38.08
  • EUR
    Купівля 40.78
    Продаж 41.7
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
24 січня
02:18
Загальнонаціональний страйк у Гамбурзі, Німеччина, 27 березня 2023 р.
Німецькі залізничники оголосили найдовший страйк в історії країни
02:08
Чехія проведе навчання для 20 українських пілотів цивільної авіації
01:57
"Здолали 600 км": ГУР розповіло деталі серпневої операції зі знищення трьох російських бомбардувальників Ту-22М3
01:38
суддя_суддівська мантія
Московський суд заочно арештував трьох іноземців, які воювали на боці ЗСУ, - росЗМІ
01:28
Оновлено
Київ, обстріл
Ранковий удар РФ по Україні 23 січня: Зеленський повідомив про 18 загиблих
01:23
Оновлено
Росіяни втретє за добу вдарили по Харкову: серед поранених – 4-річна дитина
00:42
білоруські військові
Міноборони Білорусі скаржиться, що їх не запросили на "найбільше за десятиліття" навчання НАТО
00:05
Пєсков та Путін
"Спецслужби України планували вбивства білоруських державних діячів та журналістів": російські фейки за 23 січня
2024, вiвторок
23 січня
23:54
Вітіньо
"Шахтар" зацікавився бразильцем з клаусулою 37 млн євро, - ЗМІ
23:27
фейк
"ЗСУ здають позиції на фронті через брак особового складу": Росія запустила новий фейк
23:18
Канада готова надати України додаткових 450 млн. позики
Канада надасть Україні 10 багатоцільових надувних човнів для морських операцій
23:00
Вільям Галлас
Футболіст, який грав у матчі Game4Ukraine, поїде на "Кубок легенд" у Москву
22:46
санкції проти Росії
Порушення експортних санкцій проти РФ: у Нідерландах заарештували трьох осіб
22:41
Ексклюзив
комплекс С-400
Для ударів по столиці разом із крилатими ракетами була застосована ракета чи ракети типу 48Н6ДМ до комплексу С-400, - Згурець
22:41
Фінляндія та Швеція
Турецький парламент схвалив вступ Швеції до НАТО
22:38
Володимир Зеленський в Офісі президента (31 грудня 2023 року)
В Україні створять Раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану
22:37
Оновлено
електроенергія, шахеди
Росія запустила "шахеди" зі східного напрямку. Ситуація ввечері 23 січня
22:08
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Спільні оборонні проєкти з Польщею та мобілізаційні заходи в польській армії. Колонка Сергія Згурця
22:00
Ексклюзив
ракета
Атака була спрямована на житлову й цивільну інфраструктуру: військовий експерт Снєгирьов про ракетний обстріл РФ 23 січня
21:50
Оновлено
апеляція на ухвалу суду про взяття Ігоря Мазепи під арешт
Ігор Мазепа вийшов із СІЗО під заставу, - Forbes
21:36
Латвія
Латвійський уряд виділив 15,6 млн євро на допомогу українським біженцям
21:29
Ексклюзив
Дональд Трамп
Типовий популізм: дипломат Огризко про заяву Трампа щодо припинення війни в Україні
21:17
ДБР
Підлегла була відсутня на службі, але отримала 500 тис. грн бойових: ДБР підозрює в недбалості військового посадовця із Запоріжжя
21:03
Оновлено
Геннадій Коваленко та Ілларіон Павлюк
Україна отримає важливі види озброєння, щоб вражати ворога на лінії зіткнення та за нею: підсумки 18-го "Рамштайну"
20:47
Андрій Юсов
У ГУР підтверджують, що є ознаки загрози нападу Росії на НАТО
20:28
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
На фронті за добу відбулося 42 бойові зіткнення. Ворог намагався штурмувати позиції Сил оборони на лівобережжі Херсонщини
20:19
Джастін Трюдо
"Трамп представляє певну непередбачуваність": у Канаді висловили занепокоєння через вибори в США
20:18
Ексклюзив
зерно, зернова угода
Найбільше зростанню ВВП України сприяє експорт сільськогосподарської продукції, - економіст Ус
20:14
антидрон КВЕРТУС AD COUNTER FPV
Глушить FPV-дрони: Федоров розповів про українську розробку окопного РЕБ
20:02
OPINION
Ігор Гулик
Фіцо і панславізм
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 690-го дня війни: знешкодження рідкісної цілі біля Мар’їнки, у Криму замайорів синьо-жовтий прапор, а український фільм номінований на Оскар-2024
19:58
Роберт Фіцо
Фіцо після ракетного удару по Києву заявив, що в столиці України "немає війни і абсолютно нормальне життя"
19:41
фейк
Міноборони РФ запустило фейк про ліквідацію французьких "найманців" у Харкові
19:28
OPINION
Віталій Портников
Кірбі: критичні місяці для України. Колонка Віталія Портникова
19:25
Годинник Судного дня не переводитимуть у 2024 році: стрілка показує 90 секунд до опівночі
19:08
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:59
війна з росією днр гуманітарна допомога
Викинули на звалище і загорнули бульдозером: у РФ виник скандал з гумдопомогою для "ДНР"
18:59
На фото: Книга "Ворожі архіви. Радянські протиповстанські операції та Український націоналістичний рух"
Асоціація бібліотек США назвала книгу Вʼятровича та Луцюка про ОУН та УПА "найкращим історичним матеріалом" 2022-2023 років
18:50
"Карпати", Мирон Маркевич
Повинні грати проти "Валенсії" та "Вільярреалу": Маркевич поскаржився, що "Карпати" досі не отримали дозвіл виїхати в Іспанію
18:40
Служба безпеки України
Україною через email-розсилку шириться нова російська ІПСО, - СБУ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV