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Канада надасть Україні 10 багатоцільових надувних човнів для морських операцій

23 січня, 2024 вiвторок
23:18
Світ Канада готова надати України додаткових 450 млн. позики

Канада передасть Україні десять багатоцільових човнів виробництва Zodiac Hurricane Technologies і запчастини до них, а також навчить українців використовувати такі човни

Про це повідомило міністерство національної оборони Канади. 

Міністр Блер оголосив про передачу десяти багатоцільових човнів від Zodiac Hurricane Technologies вартістю приблизно 20 мільйонів канадських доларів (близько 14,5 млн доларів США) на 18-му засіданні Контактної групи з питань оборони України.

Як зазначають у міністерстві, багатомоторні надувні човни з жорстким корпусом допомагатимуть Україні в різноманітних морських операціях, включаючи пошуково-рятувальні роботи, транспортування військ і вантажів, спостереження та розвідку. Кожен човен буде оснащений складною системою виявлення, навігації та зв'язку. Окрім передачі човнів, Канада також навчить українських операторів користуватися ними, а також передасть Україні запчастини до них. Поставити ці катери, а також завершити навчання мають до кінця весни 2024 року.

Міністр також повідомив, що з наступного місяця на підтримку участі країни в коаліції з підготовки ЗСУ до використання винищувачів F-16 Канада надасть цивільних інструкторів, літаки й допоміжний персонал, щоб сприяти тренуванням у Данії та Франції. Ця підтримка оцінюється приблизно в 15 млн канадських доларів (10,8 млн дол. США). Навчання розпочнеться в лютому 2024 року і триватиме до 2025 року. Крім того, Канада організує заняття з англійської як другої мови для військовослужбовців ВПС України в мовній школі своїх збройних сил. 

Міністр Блер також оголосив про участь Канади у двох коаліціях із забезпечення можливостей, які входитимуть під егіду Контактної групи з питань оборони України: коаліції бронетанкової техніки та коаліції військово-повітряних сил.

Міністр додав, що ЗСУ вже отримали додаткові партії раніше оголошеної допомоги від Канади, включаючи стрілецьку зброю та боєприпаси за стандартами НАТО, а також зимовий одяг і спорядження. Більше вантажів цього типу відправлять в Україну найближчими тижнями.

  • У вівторок, 23 січня, відбулося 18-те засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". На ньому обговорили важливі види озброєння для України, подальшу військову допомогу, а також довгострокову підтримку нашої країни
Теги:
Новини
Україна
Канада
Війна з Росією
Військові новини
допомога Україні
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