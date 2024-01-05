В Україні створили бойового робота, який може проводити розвідку, штурмувати або обороняти позиції
Учасники оборонного кластера Brave1 створили універсального робота D-21-11, який може виконувати бойові завдання, зокрема здійснювати розвідку
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
"Машина обладнана автоматичною туреллю та може виконувати бойові завдання. Наприклад, проводити розвідку, штурмувати або обороняти позиції. Також платформу можна використовувати, щоб безпечно доставляти боєприпаси або провізію для бійців у гарячі точки", - написав він.
При цьому бойова частина повністю знімна.
Зазначається, що робот пройшов успішні випробування та має позитивні відгуки від військових.
"У планах розробників — інтегрувати в робота натовські види озброєння та посилити стійкість до ворожого РЕБу", - написав Федоров.
Зараз команда працює над масштабуванням виробництва.
- У вересні 2023 року Федоров повідомляв, що Мінцифри тестує українського бойового робота "Лють" від Brave1, яким можна дистанційно виконувати бойові завдання.
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