В Україні створили бойового робота, який може проводити розвідку, штурмувати або обороняти позиції

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"Машина обладнана автоматичною туреллю та може виконувати бойові завдання. Наприклад, проводити розвідку, штурмувати або обороняти позиції. Також платформу можна використовувати, щоб безпечно доставляти боєприпаси або провізію для бійців у гарячі точки", - написав він.

При цьому бойова частина повністю знімна.



Зазначається, що робот пройшов успішні випробування та має позитивні відгуки від військових.

"У планах розробників — інтегрувати в робота натовські види озброєння та посилити стійкість до ворожого РЕБу", - написав Федоров.

Зараз команда працює над масштабуванням виробництва.