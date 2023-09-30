Федоров показав експериментальний зразок бойового робота "Лють"
Мінцифри тестує українського бойового робота "Лють" від Brave1, яким можна дистанційно виконувати бойові завдання
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Робот озброєний танковим кулеметом, має оглядову камеру 360° та броню, яка захищає від стрілецької зброї й уламків.
"Це компактний робот, яким можна керувати дистанційно та виконувати бойові завдання. Наприклад, штурмувати або обороняти позиції", - зазначив Федоров.
Він показав фото готового експериментального зразка, який успішно пройшов польові випробування, а тепер фахівці працюють над його удосконаленням,щоб масштабувати виробництво.
"Технології та інновації — ключ до нашої перемоги. Вони допомагають здобути перевагу на полі бою та рятувати життя наших військових", - наголосив Федоров.
Фото: facebook Михайло Федоров
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