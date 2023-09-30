Федоров показав експериментальний зразок бойового робота "Лють"

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Робот озброєний танковим кулеметом, має оглядову камеру 360° та броню, яка захищає від стрілецької зброї й уламків.

"Це компактний робот, яким можна керувати дистанційно та виконувати бойові завдання. Наприклад, штурмувати або обороняти позиції", - зазначив Федоров.

Він показав фото готового експериментального зразка, який успішно пройшов польові випробування, а тепер фахівці працюють над його удосконаленням,щоб масштабувати виробництво.

"Технології та інновації — ключ до нашої перемоги. Вони допомагають здобути перевагу на полі бою та рятувати життя наших військових", - наголосив Федоров.

Фото: facebook Михайло Федоров