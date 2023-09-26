Важливіші навіть за F-16 та ATACMS: боєць ЗСУ розповів, що може вирішити фінал війни

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Зараз немає великої потреби витрачати людей на ті заходи, які раніше цього потребували, тому що триває війна дронів. Застосовуються повітряні, морські, наземні дрони. Навіть серед повітряних дронів вже є різні категорії - це розвідувальні, бомбардувальні, дрони-камікадзе. Іноді вони працюють набагато краще, ніж навіть артилерія й авіація", - зазначив Шишук.

За словами військовослужбовця ЗСУ, на цьому етапі дрони можуть вирішити фінал війни.

"Дрони важливіші навіть за F-16 та ATACMS. Вже й ворог почав вкладати свої кошти й зусилля в цей напрямок. Важливо, щоб ми не відстали. Нам потрібні дрони, дрони, і ще раз дрони. Нам потрібно більше дронів. У ворога потужні РЕБ засоби. Росіяни розвивають їх, нам цього не вистачає. Під час штурму ворожих позиції, противник намагається подавити канали зв'язку з дронами, щоб осліпити наших бійців. На позиціях завжди має бути багато БПЛА", - підкреслив Шишук.

Президент Росії Володимир Путін доручив міністру оборони Сергію Шойгу до початку жовтня поліпшити ситуацію на фронті, зупинити контрнаступ ЗСУ і повернути російським військам ініціативу для початку наступальної операції.

Протягом доби понеділка, 25 вересня, українські захисники продовжували ведення наступальних операцій на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Водночас армія РФ зазнала втрат - 5 танків, 39 артсистем і 400 солдатів



