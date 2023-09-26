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ЗСУ ліквідували 5 танків, 39 артсистем і 400 військових РФ, - Генштаб

26 вересня, 2023 вiвторок
08:20
Війна з Росією Знищена техніка окупантів

Протягом доби понеділка, 25 вересня, українські захисники продовжували ведення наступальних операцій на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Водночас армія РФ зазнала втрат - 5 танків, 39 артсистем і 400 солдатів

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.09.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 276 670 (+400) осіб
  • танків ‒ 4672 (+5)
  • бойових броньованих машин ‒ 8946 (+19)
  • артилерійських систем – 6299 (+39)
  • РСЗВ – 792 (+1)
  • засобів ППО ‒ 533 (+0)
  • літаків – 315 (+0) 
  • гелікоптерів – 316 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4924 (+29)
  • крилатих ракет ‒ 1529 (+11)
  • кораблів/катерів ‒ 20 (+0)
  • підводних човнів ‒ 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8763 (+17)
  • спеціальної техніки ‒ 925 (+7)

Дані уточнюються.

На Запоріжжі окупанти облаштовують вогневі позиції на приватних подвір'ях селян. Підрозділи армії РФ, які воюють між Бахмутом та Соледаром, зазнають значних втрат

У Генштабі наголошують, що російські окупанти цинічно продовжують порушення норм міжнародного гуманітарного права: примусово проживають разом з цивільними мешканцями в їхніх будинках, використовуючи мирних жителів як живий щит.

Так, в населеному пункті Нове Запорізької області, російські війська використовують приватні подвір’я де проживають цивільні люди, як вогневі позиції для розміщення військової техніки та особового складу.

Противник продовжує зазнавати значних втрат. Встановлено що у 200-тій окремій мотострілецькій бригаді 14-го армійського корпусу берегових військ північного флоту РФ, яка бере участь в бойових діях між Бахмутом та Соледаром, наявні високі бойові втрати особового складу, як санітарні, так і безповоротні.

Так, у місті Первомайськ Луганської області, в центральній міській лікарні облаштовано військовий шпиталь, де на лікуванні перебувають понад 200 військовослужбовців російських окупаційних військ, переважно з 200-ї бригади. В особового складу підрозділу низький рівень морально-психологічного стану та відсутня мотивація щодо подальшого ведення бойових дій. 

Сили оборони відбили атаки ворога біля Кліщіївки, Авдіївки й Новомихайлівки на Донеччині

Тим часом протягом минулої доби на фронті відбулося 25 бойових зіткнень. 

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському та Лиманському напрямках противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили 5 атак противника в районі Кліщіївки Донецької області, де ворог намагався відновити втрачене положення.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Авдіївки та Сєверного Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області, де протягом доби здійснив 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Крім того, противник намагався відновити втрачене положення в районі Новомихайлівки Донецької області, але успіху не мав.

Водночас на Шахтарському та Запорізькому напрямках наші захисники продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, захищають нашу землю від окупантів.

На Мелітопольському напрямку сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, продовжують закріплятися на зайнятих рубежах і виснажують ворога.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади та наносять успішне ураження по тилах противника.

Окупанти випустили 14 ракет і 24 "шахеди" по Україні, а ЗСУ 11 разів вдарили по районах скупчення росіян

Так, минулої доби Російська Федерація атакувала Україну 12 крилатими ракетами “Калібр”, 2 протикорабельними ракетами П-800 “Онікс” та 24 іранськими ударними БПЛА типу “Shahed-136/131” по припортовій інфраструктурі Одеської області та інших об’єктах цивільної інфраструктури. В результаті успішної бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України було знищено 11 крилатих ракет “Калібр та усі 24 ворожі “шахеди”.

Крім того, сьогодні вночі, окупанти знову атакували Україну дронами-камікадзе типу “Shahed-136/131”. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Ворог завдав 16 ракетних та 72 авіаційних удари, здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, багатоквартирні будинки, готель, дитячий садок та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали Леонівка Чернігівської області; Попівка, Пономаренки Сумської області; Синьківка, Іванівка, Кислівка Харківської області; Надія, Новоєгорівка, Невське, Білогорівка Луганської області; Спірне, Васюківка, Північне, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Урожайне, Зелене Поле Донецької області; Вербове, Роботине Запорізької області; Берислав, Одрадокам’янка, Ольгівка та Львове Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Натомість авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 7 ударів по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 9 артилерійських засобах, району зосередження особового складу та військової техніки, складу боєприпасів та станції РЕБ противника.

  • У ніч на 26 вересня ворог запустив кілька груп "шахедів", також зафіксована активність російської ударної авіації. В зоні небезпеки опинились південь та схід України.
Україна
Росія
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Запорізька область
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Контрнаступ ЗСУ
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