Повітряна атака на Україну: небезпека на сході та півдні країни
У ніч на 26 вересня ворог запустив кілька груп "шахедів", також зафіксована активність російської ударної авіації. В зоні небезпеки опинились відразу декілька областей півдня та сходу України
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Ще близько 21:00 "зафіксовано запуск кількох груп ворожих ударних БпЛА "Shahed" з Чауди, Крим. Орієнтовний час входження в підконтрольний повітряний простір України – близько 22.00".
Також група ворожих БпЛА виявлена на Сумщині. Рухаються у південно-західному напрямку.
Близько 22:00 повідомили про активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках. Є загроза застосування авіаційного озброєння для прифронтових районів.
Згодом небезпека поширилась на Чернігівську та Запорізьку області. Також – на Миколаївщину (Коблеве та Очаків), Дніпропетровщину та Херсонщину.
"Чергова атака ворожих дронів з Чорного моря на південь Миколаївщини", - попередили в ПС ЗСУ близько 00:00. Невдовзі у зоні ураження опинились Черкаси, Кіровоград ,Кропивницький та Полтава.
"Загроза застосування балістики для східних, південно-східних областей", - наголосили в силах повітряної оборони близько 00:30.
В усіх названих областях оголошено повітряну тривогу.
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