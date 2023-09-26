Повітряна атака на Україну: небезпека на сході та півдні країни

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Ще близько 21:00 "зафіксовано запуск кількох груп ворожих ударних БпЛА "Shahed" з Чауди, Крим. Орієнтовний час входження в підконтрольний повітряний простір України – близько 22.00".

Також група ворожих БпЛА виявлена на Сумщині. Рухаються у південно-західному напрямку.

Близько 22:00 повідомили про активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках. Є загроза застосування авіаційного озброєння для прифронтових районів.

Згодом небезпека поширилась на Чернігівську та Запорізьку області. Також – на Миколаївщину (Коблеве та Очаків), Дніпропетровщину та Херсонщину.

"Чергова атака ворожих дронів з Чорного моря на південь Миколаївщини", - попередили в ПС ЗСУ близько 00:00. Невдовзі у зоні ураження опинились Черкаси, Кіровоград ,Кропивницький та Полтава.

"Загроза застосування балістики для східних, південно-східних областей", - наголосили в силах повітряної оборони близько 00:30.

В усіх названих областях оголошено повітряну тривогу.