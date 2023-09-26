Повітряна тривога у Криму: вибухи у Сімферополі та в районі "Бельбеку"
Увечері 25 вересня у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи у Севастополі та районі аеродрому "Бельбек"
Близько 21:00 у сигнал повітряної тривоги пролунав у Севастополі, інформує "Крим. Реалії".
Водночас перекрито рух по Кримському мосту, а місцеві пабліки повідомили про ракети внебі над півостровом.
Близько видання інформує, що о 21:40 у місті пролунало декілька вибухів.
Призначений окупантами голова міста Михайло Розважаєв поінформував, що поблизу аеродрому "Бельбек" збито одну ракету.
Близько 22:00 повітряну тривогу скасовано.
- Увечері 25 вересня міноборони РФ повідомило про масовану атаку дронів на Бєлгородську та Курську області – збито близько 10 безпілотників.
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