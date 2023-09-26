Повітряна тривога у Криму: вибухи у Сімферополі та в районі "Бельбеку"

Близько 21:00 у сигнал повітряної тривоги пролунав у Севастополі, інформує "Крим. Реалії".

Водночас перекрито рух по Кримському мосту, а місцеві пабліки повідомили про ракети внебі над півостровом.

Близько видання інформує, що о 21:40 у місті пролунало декілька вибухів.

Призначений окупантами голова міста Михайло Розважаєв поінформував, що поблизу аеродрому "Бельбек" збито одну ракету.

Близько 22:00 повітряну тривогу скасовано.