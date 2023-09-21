Штурм, розвідка, бойова підтримка: ЗСУ випробовують на передовій безпілотний робот Ironclad

Про це повідомляє очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Ironclad — роботизована платформа, яка допомагає Силам оборони виконувати бойові завдання на фронті: штурмувати ворожі позиції, проводити розвідку та забезпечувати військових вогневою підтримкою.

"Це революційний продукт від українських інженерів з Roboneers, який змінює підхід до ведення війни та допомагає зберегти найцінніше — життя наших військових. Машина розвиває швидкість до 20 кілометрів на годину, обладнана тепловізійною камерою та бойовою туреллю ШаБля М2. Також має броньований панцир, який захищає від стрілецької зброї. Керувати Ironclad можна дистанційно — з безпечного місця", - зазначив міністр.