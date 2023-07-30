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Головна Війна з Росією Здатні долати 800 км, несуть 300 кг боєзаряду: на CNN вперше показали бойові українські морські дрони

Здатні долати 800 км, несуть 300 кг боєзаряду: на CNN вперше показали бойові українські морські дрони

30 липня, 2023 неділя
21:40
Війна з Росією

Журналісти CNN вперше показали бойові українські морські дрони, які дозволяють Україні стежити та атакувати ворога в Криму та Чорному морі

Про це йдеться в ексклюзиві CNN.

Журналісти повідомили, що стали одними з перших, хто отримав доступ до закритої бази ВМС України, де проходять тестування морських ударних дронів. Зазначається, що ці безпілотники виявилися життєво важливим інструментом у протистоянні росіянам.

Анонімні джерела не назвали виданню свої імена та навіть звання в Збройних силах України. Військовий, що назвався "Акулою", презентував журналістам спеціалізований багатоекранний контролер дрона, укомплектований важелями, джойстиками, монітором і кнопками зі спеціальними накладками, необхідними, аби уникнути випадкового натискання.

Розробник безпілотника, який побажав залишитися неназваним, розповів, що робота над морськими дронами почалася лише після початку війни.

"Це було дуже важливо, тому що у нас було не було необхідних сил, щоб протистояти морській державі – Росії. І нам потрібно було розвивати щось своє, бо ми не мали необхідних тих можливостей", - сказав він.

Останні версії безпілотника, які бачили журналісти CNN, важать до 1000 кілограмів, несуть в собі до 300 кілограмів вибухівки та можуть долати до 800 км з максимальною швидкістю 80 км/год.

Українські джерела в обороні підтвердили CNN, що морські безпілотники брали участь принаймні у двох недавніх атаках: на Керченський міст в липні та на порт Севастополя в жовтні минулого року.

"Ці дрони повністю українського виробництва. Тут їх розробляють, збирають і випробовують. Це власне виробництво корпусів, електроніки та програмного забезпечення. Більше 50% виробництва техніки тут, в Україні", - додав розробник.

За його словами, росіянам ще належить пристосуватися до новітніх можливостей України.

"Їм дуже важко потрапити в такий маленький безпілотник, його дуже складно знайти. Швидкість цих безпілотників на цей час перевищує швидкість будь-якого морського судна в Чорноморському регіоні", - каже він.

Також зазначається, що у жовтні минулого року морські безпілотники були відповідальними за атаку на флагман флоту РФ "Адмірал Макаров", який стояв у порту Севастополя.

"Ці безпілотники призначені для знищення кораблів і флоту... вони досить успішно використовуються і викликають жах у росіян", - коментує "Акула".

За його словами, дрони роблять такі міста, як Одеса, безпечнішими. 

"Я думаю, що мине п’ять, десять або навіть більше років, перш ніж вони зможуть ефективно протидіяти цьому типу обладнання. Їхня техніка 20-го століття, наша – 21-го. Між нами 100 років", - наголосив "Акула". 

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