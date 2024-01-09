Україна законтрактувала роботизовані турелі "ШаБля"

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Технологічно посилюємо армію з Brave1 – держава вперше законтрактувала роботизовані турелі ШаБля", – написав він

"ШаБля" – це куленепробивна автоматизована система під кулемети. Вона допомагає бійцям дистанційно знищувати ворога. Саме завдяки дистанційній роботі турель зберігає життя та здоровʼя кулеметників. Це інноваційна розробка, що перейшла зі стартапу у сталий проєкт, який контрактує держава.

"Наша задача – допомагати створювати інновації, аби вони швидше доходили до поля бою, швидше застосовувались, ми отримували зворотний звʼязок і цих інновацій більшало", – додав Федоров.

Міністр зазначив, що десятки проєктів кластеру Brave1 уже отримали державні контракти. Він закликав усіх, хто має розробки, які можуть допомогти нашим воїнам та можуть змінити ситуацію на полі бою, долучатися до Brave1 та отримувати грант.

Довідка. Як повідомляє "Мілітарний", турель з дистанційним керуванням "ШаБля" можна встановлювати на автомобілі, безпілотні наземні платформи, в окоп, бліндаж чи інше місце. Модуль можна озброювати кулеметом, автоматичним гранатометом, іншою зброєю. Турель оснащена відеокамерою та тепловізором. Завдяки дистанційному керуванню оператори можуть вести вогонь, перебуваючи в безпечному місці. Комплекс забезпечує дистанційне ураження ворога на відстані до 2 км. Такими модулями з танковими кулеметами 7,62 мм одним з перших оснастили український батальйон "Вовки Да Вінчі". Модулі встановили на безпілотну наземну платформу "Рись".