Сили оборони отримають дистанційно керований бойовий модуль "ШаБля"

Про це повідомили в Міноборони України.

У міністерстві розповіли, що бойовий модуль застосовують для ведення розвідки з метою виявлення цілей на полі бою та ураження живої сили противника, боротьби з легкоброньованою технікою і вогневими позиціями ворога. І уточнили, що до експлуатації допустили відразу три зразки модулів "ШаБля".

"Ми раді, що українську "ШаБлю" високо оцінюють не тільки наші воїни та в Міноборони, а й такі великі друзі України, як експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон", – прокоментував це рішення лідер команди розробників.

Фото: t.me/ministry_of_defense

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Як повідомляє "Мілітарний", турель з дистанційним керуванням "ШаБля" можна встановлювати на автомобілі, безпілотні наземні платформи, в окоп, бліндаж чи інше місце. Модуль можна озброювати кулеметом, автоматичним гранатометом, іншою зброєю. Турель оснащена відеокамерою та тепловізором. Завдяки дистанційному керуванню оператори можуть вести вогонь, перебуваючи в безпечному місці. Комплекс забезпечує дистанційне ураження ворога на відстані до 2 км.

Нещодавно такими модулями з танковими кулеметами 7,62 мм оснастили український батальйон "Вовки Да Вінчі". Модулі встановили на безпілотну наземну платформу "Рись".