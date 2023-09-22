Сили оборони отримають дистанційно керований бойовий модуль "ШаБля"
Міністерство оборони України допустило до експлуатації перший дистанційно керований бойовий модуль "ШаБля"
Про це повідомили в Міноборони України.
У міністерстві розповіли, що бойовий модуль застосовують для ведення розвідки з метою виявлення цілей на полі бою та ураження живої сили противника, боротьби з легкоброньованою технікою і вогневими позиціями ворога. І уточнили, що до експлуатації допустили відразу три зразки модулів "ШаБля".
"Ми раді, що українську "ШаБлю" високо оцінюють не тільки наші воїни та в Міноборони, а й такі великі друзі України, як експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон", – прокоментував це рішення лідер команди розробників.
Фото: t.me/ministry_of_defense
Читайте також: Український ракетний комплекс "Вільха-М": технічні характеристики, застосування на війні і переваги над HIMARS
Як повідомляє "Мілітарний", турель з дистанційним керуванням "ШаБля" можна встановлювати на автомобілі, безпілотні наземні платформи, в окоп, бліндаж чи інше місце. Модуль можна озброювати кулеметом, автоматичним гранатометом, іншою зброєю. Турель оснащена відеокамерою та тепловізором. Завдяки дистанційному керуванню оператори можуть вести вогонь, перебуваючи в безпечному місці. Комплекс забезпечує дистанційне ураження ворога на відстані до 2 км.
Нещодавно такими модулями з танковими кулеметами 7,62 мм оснастили український батальйон "Вовки Да Вінчі". Модулі встановили на безпілотну наземну платформу "Рись".
- 23 серпня за допомогою української нової сучасної ракети в Криму було знищено російську пускову установку С-400 "Триумф"
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.53 Купівля 37.53Продаж 38.28
- EUR Купівля 40.29Продаж 41.24
- Актуальне
- Важливе