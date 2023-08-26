Пускову установку С-400 у Криму ліквідувала нова українська ракета, - Данілов
Російську пускову установку С-400 "Триумф" було знищено в Криму 23 серпня за допомогою української нової сучасної ракети, яка показала себе "абсолютно бездоганно"
Про це секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов повідомив в ефірі "Українського Радіо".
Коментуючи припущення певних військових експертів щодо того, що установку С-400 було уражено "українською ракетою нового типу", Данілов сказав: "Ракета була нова. Ракета була абсолютно сучасна. Так, це наш новий виріб, який показав себе абсолютно бездоганно".
Він не став відповідати на уточнювальне запитання, йде мова про цілком нову розробку, або ж про нову модифікацію вже існуючого озброєння. Наголосив, що це розробка українського оборонно-промислового комплексу в рамках програми, започаткованої в 2020 році.
Данілов додав, що не всі тодішні рішення РНБО були відкриті, тому суспільство не могло знати про певні розробки.
- Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму в середу, 23 серпня, пролунали вибухи. На військовому об’єкту на мисі Тарханкут було знищено російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіуса дії С-400 "Тріумф".
- 24 серпня журналіст Юрій Бутусов, посилаючись на власні джерела, писав, що ураження установки С-400 23 серпня нібито здійснювалось крилатою ракетою "Нептун" Військово-морських сил ЗС України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.81 Купівля 37.81Продаж 38.68
- EUR Купівля 41.03Продаж 42.18
- Актуальне
- Важливе