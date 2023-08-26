Пускову установку С-400 у Криму ліквідувала нова українська ракета, - Данілов

Про це секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов повідомив в ефірі "Українського Радіо".

Коментуючи припущення певних військових експертів щодо того, що установку С-400 було уражено "українською ракетою нового типу", Данілов сказав: "Ракета була нова. Ракета була абсолютно сучасна. Так, це наш новий виріб, який показав себе абсолютно бездоганно".

Він не став відповідати на уточнювальне запитання, йде мова про цілком нову розробку, або ж про нову модифікацію вже існуючого озброєння. Наголосив, що це розробка українського оборонно-промислового комплексу в рамках програми, започаткованої в 2020 році.

Данілов додав, що не всі тодішні рішення РНБО були відкриті, тому суспільство не могло знати про певні розробки.