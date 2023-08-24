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Війна з Росією: хроніка
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Російський С-400 у Криму знищили за допомогою ракети "Нептун", - Бутусов

24 серпня, 2023 четвер
21:57
Війна з Росією Ракетний комплекс Нептун

23 серпня вперше в історії крилата ракета "Нептун" знищила особливо важливу наземну ціль – радар повітряної розвідки 48Я6-К1 "Подлет" зі складу зенітно-ракетної системи С-400 "Триумф" в окупованому Криму

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.

Він зазначає, що "Подлет" забезпечує спостереження за повітряним простором як за низьковисотними цілями, так і за балістичними ракетами, і є ключовою складовою протиповітряної і протиракетної оборони ЗС РФ.

За даними джерел Цензор.Нет, розвідка ВМС ЗСУ отримала точну інформацію щодо місцеперебування російського радара поблизу села Оленівка на території тимчасово окупованого Криму. Радар забезпечував контроль повітряної обстановки над західною частиною Чорного моря та над територією Херсонської області з відстані приблизно 110 км від лінії фронту.

Відтак ВМС визначили для ураження радара нову крилату ракету наземного ракетного комплексу "Нептун", та запрограмувало маршрут та характеристики польоту які забезпечили обхід російських систем спостереження. Ракета на надмалій висоті пройшла непоміченою та точно знищила РЛС "Подлет", не зважаючи на великі сили російської ППО, зосереджені на окупованій Херсонщині та у Криму.

Журналіст відзначає, що результати ураження зафіксував дрон Головного управління розвідки Міноборони. Цікаво, що дрон залетів далеко в тил росіян та літає та фіксує ураження російського радара, який призначений саме для виявлення повітряних цілей, але не здатен помітити і надати цілевказування ні по українському дрону ні по українській крилатій ракеті.

"Навіть під час війни Росія продовжує постачання за старими контрактами ЗРС "Тріумф" та радарів "Подлет" в Туреччину та Індію. Але російські військові технології в цьому випадку, очевидно, поступаються українським військовим технлогіям. Новий видатний успіх ракет "Нептун" вітчизняного КБ "Луч" та воїнів ВМС ЗСУ. Найкращий подарунок до свята", - зазначає Бутусов.

  • Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму в середу, 23 серпня, пролунали вибухи. Приліт був по військовому об’єкту на мисі Тарханкут, який знищив російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіуса дії С-400 "Тріумф".
  • Українськими ракетами з комплексу "Нептун" також був уражений  13 квітня Флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва". Увечері 14 квітня стало відомо, що крейсер потонув. 16 квітня у Пентагоні підтвердили, що ракети "Нептун" вразили російський військовий корабель "Москва" перед тим, як він затонув. 
Крим
ППО
ракетний удар
втрати окупантів
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