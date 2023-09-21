Український ракетний комплекс "Вільха-М": технічні характеристики, застосування на війні і переваги над HIMARS

Еспресо розповідає про комплекс "Вільха-М", як його створювали, технічні характеристики та використання на фронті.

Історія створення

Український тактичний ракетний комплекс "Вільха" був розроблений на основі радянської реактивної системи залпового вогню 9К58 "Смерч". Над створенням комплексу працювало близько п'ятнадцяти підприємств українського оборонно-промислового комплексу на чолі з конструкторським бюро "Луч", головним виконавцем проєкту за держзамовленням.

Фото: turchinov.com

Вперше про проєкт "Вільха" у січні 2016 року заявив тодішній президент України Петро Порошенко засіданні РНБО. Проєкт передбачав створення як ракети, так і повноцінного ракетного комплексу. Перші випробування ракети були проведені навесні 2016 року, наступні – влітку того ж року на полігоні під Одесою. На той час уже було відомо, що РСЗВ "Вільха" матиме керований 300-мм ракетний боєприпас, який, залежно від завдань, може служити як системою ураження наземних цілей, так і засобом боротьби з водними. Директор ІКК "Defense Express" Сергій Згурець тоді так прокоментував випробування:

"Дальність дії комплексу вже в найближчій перспективі дозволяє розглядати його як заміну ОТРК "Точка". При цьому точність попадання — на порядок вище, ніж у "Точки". Всі комплектуючі для виробництва «Вільхи» – вітчизняні, включаючи як нову систему управління, нове ракетне паливо, нову бойову частину. Одна з "родзинок" – система управління ракетою. Вона передбачає корекцію польоту ракети за рахунок імпульсних двигунів", – писав експерт.

Заключні вогневі випробування відбулися навесні 2018-го, того ж року установка взяла участь у параді до дня Незалежності України і була прийнята на озброєння української армії.

Модернізація "Вільхи" та її варіанти

Навесні 2019 року розпочалися випробування модернізованої версії ракетного комплексу "Вільха-М". Новий ракетний комплекс відрізняється від попередньої версії підвищеною точністю та більшим радіусом дії – ракети здатні точно вражати цілі на відстані близько 130 км. Ракети здатні нести різні бойові частини в залежності від призначення. Наприклад Український мілітарний портал повідомляв про випробування ракети "Вільха-Р" з касетною бойовою частиною.

Фото: ГШ ЗСУ

У грудні 2019 року на випробуванні комплексу "Вільха-М", при запусках ракет на понад 100 км, кругове відхилення склало менше 30 метрів. У квітні 2020 року на наступних вогневих випробуваннях похибка вже не перевищувала 15 м. За два місяці до повномасштабного вторгнення гендиректор ДККБ "Луч" Олег Коростельов наголосив, що випробування української ракети Р624М "Вільха-М" наближаються до завершення. За його словами, модернізована версія здатна вражати цілі на дальності до 110 км й може запускатись з доопрацьованих пускових від РСЗВ "Смерч", котрі також зможуть використовувати радянські реактивні снаряди та перший варіант снарядів "Вільхи"(з дальністю до 70 км).

"Я думаю, що вже у першому кварталі наступного року ми поставимо на озброєння ракету, яка літає майже вдвічі далі. Надалі, я так сподіваюся, наш вітчизняний замовник замовлятиме цю ракету підвищеної дальності", – повідомив Коростильов.

28 лютого 2023 перший заступник голови Національної асоціації оборонно-промислового комплексу України Іван Вінник заявив про налагодження виробництва високоточних ракет "Вільха". Виробники також заявили, що планують модифікувати "Вільху-М", щоб збільшити її радіус дії до 150 км.

Висока точність ракет, за словами Вінника, забезпечується завдяки використанню так званих "газодинамічних рулів" – десятків невеликих поперечних ракетних двигунів. Вони допомагають коригувати напрямок польоту ракети по сигналу GPS. У випадку збільшення радіуса дії "Вільха-М" матиме таку ж дальність, як і замовлена Сполученими Штатами високоточна бомба GLSDB, проте зі значно більшою бойовою частиною та набагато більшою кінетичною енергією.

"Вільха-М": особливості та технічні характеристики

Кожна пускова установка "Вільхи" має 12 ракет, кожна ракета несе бойову частину вагою до 250 кг та наводиться на ціль окремо від решти. Вага самої ракети 800-1000 кг. Для модернізованих варіантів, з більшою дальністю польоту, розроблені легші ракети.

Однією з особливостей комплексу є система управління ракетою з корекцією польоту ракети імпульсними двигунами. Після пуску ракета вилітає з напрямної зі швидкістю близько 30 м/с і цього замало, аби керувати нею за допомогою аеродинаміки. Тому після виходу з напрямної ракета стабілізується за рахунок 90 невеликих одноразових реактивних двигунів, розташованих довкола блоку управління у кілька рядів. Всі вони спрацьовують за декілька секунд, пояснює військовий експерт Сергій Згурець.

Середня частина траєкторії ракети некерована, а на третій, завершальній частині польоту, коли ракета починає знижуватися, у передній частині ракети розкриваються аеродинамічні рулі. Система управління інтегрує сигнали від глобальної системи навігації і ракета керується до влучення у ціль. Залп пакетом з 12 ракет відбувається за 48 секунд.

У 2021 році пресслужба ДП "Спецоборонмаш" повідомила, що підприємство опанувало технологію вакуумно-кускового заливання, що посилює уражаючу дію нових боєприпасів. За допомогою нової техніки забезпечується максимально щільне наповнення виробу вибуховою речовиною. Цей метод надає держпідприємству технічні можливості налагодити серійний випуск бойових частин для коригованих реактивних снарядів "Вільхи", протикорабельних ракет "Нептун", нових авіаційних бомб тощо.

Основні тактико-технічні характеристики ракети та пускової установки такі:

Маса ракети – близько 800 кг,

Тип бойової частини – осколково-фугасна, касетна, та інші,

Маса бойової частини – 250 кг ("Вільха"), 170 кг ("Вільха-М", "Вільха-М2"),

Максимальна дальність – до 70 км ("Вільха"), до 130 км ("Вільха-М"), до 200 км ("Вільха-М2"),

Кругове імовірне відхилення – бл. 10 м (до 30 м на дальності понад 100 км, для "Вільхи-М"),

Повний залп – 48 секунд,

Паливо – тверде.

Існують такі варіанти ракет для "вільх":

"Вільха" (виріб Р624) – базова версія із бойовою частиною ракети 250 кг і дальністю ураження до 70 км,

"Вільха-М" – версія із бойовою частиною ракети 170 кг і дальністю ураження до 130 км,

"Вільха-М1" – 2 модифікації: з бойовою частиною вагою 170 кг та дальністю 140 й 154 км; з бойовою частиною вагою 236 кг та дальністю 108 й 121 км,

"Вільха-М2" – існує дві версії керованого снаряда Р624М-2 з масою бойової частини 170 кг та дальністю 141 та 202 км,

"Вільха-Р" – версія із касетною бойовою частиною ракети.

Подальші вдосконалення планують втілювати, застосовуючи модифіковані на Павлоградському хімзаводі види ракетного палива. Воно дозволяє збільшити масу паливного заряду на 6 %. Це спричинить збільшення імпульсу тяги на 18% і потенційно призведе до збільшення дальності польоту на 40 % для кожного з варіантів виробу "Вільха". Це дозволить суттєво збільшити дальність всіх модифікацій ракет комплексу. Навіть звичайна "Вільха" з новим паливом зможе пролетіти понад 100 км, а 5 варіантів ракет (М, М-1 та М-2) будуть мати дальність понад 200 км.

Застосування РСЗВ "Вільха" у війні проти Росії

Станом на початок 2020 року було поставлено 98 виробів "Вільха". Також реактивні снаряди Р624 від ДККБ "Луч" були замовлені й на 2021 рік у кількості "сотня" одиниць. Втім тодішній головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак на зустрічі з блогерами виправдовувася щодо відсутності українських високоточних ракет у держзамовленні. За його словами, після визначення найбільш пріоритетних напрямків низка зразків озброєння, в тому числі ракети "Вільха", в ДОЗ не потрапили.

"Минулого року, коли я тільки став на посаду, я кажу – збираємо з військ всю потребу. От що потрібно сьогодні військам. Не військово-промисловому комплексу, бо це дві великих різниці, а військам. Тому що сьогодні війна йде там (на Донбасі) і там потрібно частинам, підрозділам конкретне щось. Я кажу – я вам доповідаю, тому що в мене 98 ракет "Вільха" лежить на складах і я їх сьогодні на війні не застосовую. А я вам написав те, що мені сьогодні потрібно на війні, де люди гинуть. Оце я написав. Оце мені дайте в першу чергу. Потім, давайте "Вільху", – зазначав Хомчак.

Разом із тим, відразу після початку широкомасштабного вторгнення українські високоточні ракети "Вільха" почали застосовувати проти окупантів. КБ "Луч" повідомляв, що за перший тиждень українська РСЗВ "Вільха" близько 50 разів влучила у ворога. "Підтверджено факти знищення десятків одиниць бронетехніки, систем ППО, засобів РЕБ, мобільних командних пунктів", – йшлося в повідомленні.

Український мілітарний портал припускав, що всі запаси ракет, які виготовили у невеликій кількості, були вичерпані за перші місяці бойових дій, адже на якийсь період повідомлення про їхнє застосування зникли. Але в 2023 році знову почали з’являтись докази, що ЗСУ застосовують високоточні кориговані ракети "Вільха" по російських стратегічних об’єктах у глибокому тилу.

"Так, у березні 2023 року з’явилось фото начебто знайденої поблизу Донецька частини ракети, яку можна точно верифікувати як "Вільху" завдяки характерним газодинамічним рулям. Достовірності додає те, що фото зробили цивільні та у зимову пору року. Окрім цього, раніше місцеві жителі Бєлгорода публікували чисельні фото уламків збитих невідомих ракет, що за діаметром, товщиною корпусу та кольором нагадують частини ракет від 300-мм РСЗВ "Смерч" або розроблених на їхній основі ракет "Вільха", – пише Мілітарний.

Фото: mil.in.ua

Defense Express наголошують, що успішний удар "Вільхою" міг стати однією з передумов контрнаступу ЗСУ на Харківщині в 2022 році. Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ буквально стерли з лиця землі великий склад боєприпасів армії РФ у тоді ще окупованому Куп’янську. Знищений об’єкт мав важливе значення для всього "Ізюмського" угрупування рашистів, тому в середині вересня окупантам довелося відступити. Аналітики пишуть, що в серпні 2022 року ЗСУ ще не мали в розпорядженні HIMARS чи M270, тому для удару, ймовірно, було задіяно або ОТРК "Точка-У", або ж комплекс "Вільха".

Перспективи "Вільхи-М"

Заступник голови Нацасоціації ОПК України Іван Вінник у коментарі The War Zone наголосив, що Україна використовує керовані ракети власного виробництва з більшою дальністю, ніж HIMARS.

І, хоч зазвичай українські захисники не оприлюднюють видів озброєння, якими завдали удари по конкретних позиціях окупантів, оглядачі намагаються вирахувати, де саме були застосовані ракети українського виробництва. Так 23 червня 2023 року ЗСУ уразили базу окупаційних військ в тимчасово окупованому Генічеську. Удар був нанесений по об’єкту, який знаходиться на краю міста, майже в 119 кілометрах від лінії фронту. Це означає, що використали або франко-британські крилаті ракети Storm Shadow, або українські ракети "Вільха-М" з дальністю ураження 150 км.

За день до того в Криму було підірвано Чонгарський міст. Інфраструктурний об'єкт отримав значні ушкодження, частину дорожнього полотна пробили наскрізь, а розміри отворів сягали двох метрів. Міст знаходиться за 128 кілометрів від найближчої точки лінії бойового зіткнення, а тому установки HIMARS, дальність котрих не перевищує 84 кілометрів, тут точно не застосовували. Якби міст остріляли крилатими ракетами Storm Shadow (бойова частина 450 кг), то наслідки влучання були би ще серйознішими. Відтак, найвірогідніше, міст було зруйновано українськими ракетами "Вільма-М" з бойовою частиною 170 кг при дальності ураження 150 кг.

Фото: mil.in.ua

Також узимку були обстріляні цілі навколо окупованого Маріуполя. Це місто розташоване більш ніж за 80 кілометрів від найближчої точки лінії бойового зіткнення. Тому тут точно не були застосовані HIMARS, оглядачі схиляються до версію з "Вільхою-М".

Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Сергій Грабський наголошує, що попри перевагу в дальності над HIMARS і їхніми ракетами GMLRS, порівнювати "Вільху-М" з цим озброєнням не варто.

"Вільха" – це все ж таки глибока модернізація того ж радянського озброєння, і вона має ті ж "дитячі хвороби", які має радянське озброєння. Вона створювалася з іншої філософії. "Вільха" – це все-таки зброя другого покоління. Для нас, з точки зору ефективності, економічності, доцільності та необхідності, "Вільха" є самостійним видом зброї, який дозволяє розв’язувати питання досить цікавого спектру. Бо "Хаймарс" – це багатоцільова пускова установка. А "Вільха" – один із видів боєприпасів, які запускаються з певного типу автомобіля. Вона має ті ж хвороби, що має той же "Смерч", найбільшою з яких є швидкість перезаряджання", – зазначив Грабський.

Разом із тим, експерти називають "Вільху-М" – одним із основних інструментів, якщо ЗСУ намагатимуться остаточно відрізати окупантами шляхи із Криму на материкову Україну.

"Мости через Чонгарську протоку розташовані на відстані понад 100 км від нинішньої лінії фронту і підпадають під радіус ураження зокрема високоточних ракет "Вільха-М", – йдеться в матеріалі Мілітарного.