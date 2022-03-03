За тиждень українська РСЗВ "Вільха" близько 50 разів влучила у ворога та знищила його техніку
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого українська реактивна система залпового вогню "Вільха" близько 50 разів влучила в російських окупантів та їхню техніку
Про це повідомляє пресслужба конструкторського бюро "Луч".
"З перших днів війни Збройні Сили України здійснили близько 50 влучних ракетних ударів ракетами Р624 "Вільха". Підтверджено факти знищення десятків одиниць бронетехніки, систем ППО (протиповітряної оборони, - ред.), засобів РЕБ (радіоелектронної боротьби, - ред.), мобільних командних пунктів", - йдеться у повідомленні.
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