"Вбити Снейпа було жахливо": Роулінг розповіла про роботу з актором Аланом Рікманом

Про це пише Deadline.

Британська письменниця та сценаристка Джоан Роулінг поділилася розмовою з актором Аланом Рікманом, виконавцем ролі Северуса Снейпа в серії фільмів про Гаррі Поттера. Вона зізналася, що розповіла йому про справжні складності його персонажа і найпершому розкрила, що він "подвійний агент".

Рікман, який помер у 2016 році, зіграв Северуса Снейпа, вчителя Гаррі та поганця, який, як зрештою виявляється, працює на користь добрих сил - захищає Гаррі від таких, як Волдерморт та його помічники.

Роулінг записала інтерв’ю для свого вебсайту, де відповіла на запитання шанувальників про її процес написання романів. У ньому вона описала, як Рікман був збентежений щодо мотивацій свого персонажа.

"Він подзвонив мені і сказав: "Слухай, я тут міркую, і мені справді потрібно зрозуміти, що задумав Снейп? Я абсолютний лиходій?". Він був єдиною людиною, якій я сказала: "Ти був закоханий у матір Гаррі", - поділилась Роулінг.

Письменниця пригадала, що розповіла Рікману правду про його персонажа задовго до того, як вона стала відома загалу.

"Я сказала йому: "Ти подвійний агент. Але ти не любиш Гаррі. Ти не можеш подолати свою глибоку неприязнь до цього хлопця, який виглядає, так само як твій заклятий ворог". Тож я сказала Алану Рікману, що нас чекає, задовго до того, як це з’явиться в кіно", - пригадала авторка.

Рікман зіграв Снейпа у всіх восьми фільмах серії бестселерів. Снейп був однією з кількох головних фігур, які зрештою були вбиті, і Роулінг поділилася своїм стражданням через те, що їй довелося позбутися створених нею персонажів.

"Мені не подобається вбивати персонажів, але це частина життя, чи не так? Вбити Снейпа було жахливо. Я завжди знала, що він піде. Я не могла вбити Люпина і Тонкс [вчителя Гаррі та його дружину], це було так сумно. Ну і Фреда [Візлі]", - зазначила Роулінг.

Письменниця також оголосила, що наразі їй залишилося написати дві книги з серії хітових детективів про Корморана Страйка, а загалом у неї в голові ідеї шістьох книг.

