Про це повідомляє Інтерфакс із посиланням на лист співвласника банку Михайла Фрідмана голові НБУ Андрію Пишному.

"На нашу думку, приватні інвестиції - це найкращий варіант… Водночас якщо уряд України чи Національний банк схилиться до рішення, що Альфа-Банк Україна має контролюватись державою чи іншим акціонером, ми готові безоплатно передати акції банку", - написав Фрідман у листі.

Він пояснив, що це звернення стало необхідним на тлі нещодавньої кібератаки на банк, а також заяви різних медіа щодо його майбутнього, які викликали занепокоєння клієнтів.

Так, у жовтні вже заплановані зустрічі представників банку з регуляторними органами ЄС у Брюсселі. Вони стосуватимуться можливості реалізувати на практиці докапіталізацію на 1 млрд доларів за рахунок заморожених активів.

Фрідман зазначив, що докапіталізація є абсолютно правильною, лояльною та адекватною поведінкою стосовно клієнтів, банку та країни з урахуванням інвестицій, які зараз потребує Україна для відновлення своєї інфраструктури. На його думку, це стане гарним прикладом для інших інвесторів.

"Необхідність докапіталізації неминуче постане перед усією банківською системою. Питання чиїм коштом це буде зроблено - приватних інвесторів чи держави", - наголосив він.

Також акціонер Альфа-Банку Україна сказав, що ніколи не ототожнював інвестиції в капітал банку зі зняттям персональних санкцій, і наголосив, що йому дуже шкода, що цю інформацію в Україні подали викривлено. Водночас він зазначив, що разом з іншими акціонерами з повагою поставиться до рішення держорганів передати банк під управління держави або іншому акціонеру. Таке рішення, якщо його ухвалять, не оскаржуватимуть у судах.

Також він запевнив, що процес передачі банку новому власникові відбуватиметься для клієнтів максимально комфортно, і висловив сподівання на підтримку з боку співробітників і клієнтів банку з боку НБУ для координації такого переходу.

"Ми зробимо все можливе, щоб перехідний період відбувся для клієнтів безшовно та непомітно для клієнтів", - наголосив Фрідман.

Раніше, 9 вересня, Фрідман запропонував перевести 1 мільярд доларів зі своїх особистих статків в українську філію заснованого ним Альфа-банку, щоб скасувати санкції Британії, які та наклала на бізнесмена.