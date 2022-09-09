Фрідман пропонує Україні $1 млрд у надії на зняття санкцій, - WSJ

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що пропозиція Фрідмана перевести $1 млрд з особистих статків в українську філію заснованого ним Альфа-банку спрямована на те, щоб переконати Велику Британію скасувати санкції проти бізнесмена.

За словами американських посадовців, пропозиція Фрідмана належить до тих, які керівники підприємств, банків і компаній, включених до чорного списку, "тихо роблять західній владі".

Сам Фрідман мету пропозиції, яка полягає у знятті з нього санкцій Великої Британії, заперечує.

Відомо, що Альфа-банк, як один із найбільших приватних фінансових інститутів РФ, внесений до чорного список Міністерства фінансів США. Передача будь-якого з активів Фрідмана в Альфа-банку, в якому він володіє контрольним пакетом акцій, вимагатиме схвалення Міністерства фінансів США.

Альфа-Банк-Україна, дочірня компанія Альфа-Банку, запропонувала офіційним особам у Києві дозволити Фрідману перевести в банк 1 млрд доларів з його особистого статку, зазначив голова наглядової ради цієї фінансової установи Роман Шпек. Ці гроші будуть використані для фінансування найважливіших проєктів в Україні, пов’язаних з інфраструктурою, охороною здоров’я, продовольчою та енергетичною безпекою, пояснив він.

Після запровадження санкцій Фрідман вийшов з ради директорів Альфа-банку. Він дав інтерв'ю, у якому назвав санкції несправедливими й поскаржився на пов'язані з санкціями фінансові труднощі. Зокрема, Фрідман сказав, що йому нічим платити за послуги покоївки.

28 лютого 2022 року Фрідман потрапив під санкції Євросоюзу. Влада ЄС аргументувала рішення про обмежувальні заходи зв'язками бізнесмена з російськими владними колами. У березні 2022 року санкції проти російського мільярдера також запровадила Велика Британія, де він мешкає зараз.

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