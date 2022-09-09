Фрідман пропонує Україні $1 млрд у надії на зняття санкцій, - WSJ
Російський бізнесмен Михайло Фрідман пропонує перевести 1 мільярд доларів зі своїх особистих статків в українську філію заснованого ним Альфа-банку, щоб скасувати санкції Британії
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Зазначається, що пропозиція Фрідмана перевести $1 млрд з особистих статків в українську філію заснованого ним Альфа-банку спрямована на те, щоб переконати Велику Британію скасувати санкції проти бізнесмена.
За словами американських посадовців, пропозиція Фрідмана належить до тих, які керівники підприємств, банків і компаній, включених до чорного списку, "тихо роблять західній владі".
Сам Фрідман мету пропозиції, яка полягає у знятті з нього санкцій Великої Британії, заперечує.
Відомо, що Альфа-банк, як один із найбільших приватних фінансових інститутів РФ, внесений до чорного список Міністерства фінансів США. Передача будь-якого з активів Фрідмана в Альфа-банку, в якому він володіє контрольним пакетом акцій, вимагатиме схвалення Міністерства фінансів США.
Альфа-Банк-Україна, дочірня компанія Альфа-Банку, запропонувала офіційним особам у Києві дозволити Фрідману перевести в банк 1 млрд доларів з його особистого статку, зазначив голова наглядової ради цієї фінансової установи Роман Шпек. Ці гроші будуть використані для фінансування найважливіших проєктів в Україні, пов’язаних з інфраструктурою, охороною здоров’я, продовольчою та енергетичною безпекою, пояснив він.
Після запровадження санкцій Фрідман вийшов з ради директорів Альфа-банку. Він дав інтерв'ю, у якому назвав санкції несправедливими й поскаржився на пов'язані з санкціями фінансові труднощі. Зокрема, Фрідман сказав, що йому нічим платити за послуги покоївки.
- 28 лютого 2022 року Фрідман потрапив під санкції Євросоюзу. Влада ЄС аргументувала рішення про обмежувальні заходи зв'язками бізнесмена з російськими владними колами. У березні 2022 року санкції проти російського мільярдера також запровадила Велика Британія, де він мешкає зараз.
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