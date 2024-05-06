Ракети для Patriot від союзників вже прибули в Україну, - міністр оборони Іспанії Роблес
Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що ракети для систем ППО Patriot від союзників вже прибули в Україну. Вона також засудила використання Росією касетних бомб проти мирного населення
Про це повідомляє El Mundo.
Роблес відвідала казарми Санхеніс і Головного військового госпіталю "Орад-і-Гахіас" в Сарагосі, де навчалися українські бійці. Там вона підтвердила доставку в Україну ракет для Patriot, скоординованої дії між усіма країнами-союзниками.
"Ці ракети призначені для протиповітряної оборони, і має бути дуже чітко зрозуміло, що, вони призначені для того, щоб Україна могла захистити себе від атак, яких вона зазнає з боку Росії", — наголосила Роблес.
Вона підкреслила, що союзники повинні чітко усвідомлювати, що Україна є країною, яка зазнала вторгнення Путіна, і всі знають, що він вчиняє масові вбивства в Україні, і не має наміру обмежуватись цим.
Міністерка оборони Іспанії також засуджує використання Росією "касетних бомб проти мирного населення".
"Іспанія підтримуватиме Україну та об’єднається зі своїми союзниками в Європейському Союзі та НАТО", — запевнила Роблес.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав європейських союзників дати Україні системи ППО з наявних запасів, бо чекати на виготовлення нових немає часу.
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