Ракети для Patriot від союзників вже прибули в Україну, - міністр оборони Іспанії Роблес

Про це повідомляє El Mundo.

Роблес відвідала казарми Санхеніс і Головного військового госпіталю "Орад-і-Гахіас" в Сарагосі, де навчалися українські бійці. Там вона підтвердила доставку в Україну ракет для Patriot, скоординованої дії між усіма країнами-союзниками.

"Ці ракети призначені для протиповітряної оборони, і має бути дуже чітко зрозуміло, що, вони призначені для того, щоб Україна могла захистити себе від атак, яких вона зазнає з боку Росії", — наголосила Роблес.

Вона підкреслила, що союзники повинні чітко усвідомлювати, що Україна є країною, яка зазнала вторгнення Путіна, і всі знають, що він вчиняє масові вбивства в Україні, і не має наміру обмежуватись цим.

Міністерка оборони Іспанії також засуджує використання Росією "касетних бомб проти мирного населення".

"Іспанія підтримуватиме Україну та об’єднається зі своїми союзниками в Європейському Союзі та НАТО", — запевнила Роблес.