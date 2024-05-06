У Великій Британії художник виставив на аукціон портрет Черчилля, підписаний експремʼєр-міністром

Про це пише The Guardian.

90-річний британський художник Пол Тревілліон, який упродовж своєї успішної карʼєри створював спортивні портрети, виставив на аукціон картину, якою особливо пишається. У його доробку портрети таких легендарних зірок, як Шугар Рей Робінсон, Пеле, Мухаммед Алі, Джордж Бест, Майкл Джордан і Тайгер Вудс. Утім найбільше захоплення самого Тревілліона викликає малюнок колишнього премʼєр-міністра Великої Британії Вінстона Черчилля, створений у 1955 році пером і чорнилом.

На портреті міститься також рідкісний підпис колишнього лідера Великої Британії. За словами художника, державний діяч настільки був задоволений портретом, що залишив автограф.

Тепер Пол Тревілліон вирішив виставити портрет на аукціон. Художник сподівається, що зможе отримати за нього понад 1 млн фунтів стерлінгів (понад $1,25 млн) - суму, на яку він був застрахований, коли його виставили у 2017 році в Національному музеї футболу в Манчестері. Частина отриманих коштів піде на благодійність.

Тревілліон, який народився в Тоттенхемі, на півночі Лондона, у 1934 році, вирішив створити портрет Черчилля після того, як прочитав про занепокоєння колишнього прем’єр-міністра через портрет, який парламент замовив на честь його 80-річчя в 1954 році, зроблений відомим художником Гремом Сазерлендом. Пізніше картина була знищена.

"День народження Черчилля був повністю зіпсований портретом Сазерленда. Я вирішив зробити ще один портрет до його наступного дня народження", - поділився митець.

Робота Тревілліона базувалася на образах Черчилля, які художник "бачив у своїй голові, коли був дитиною".

"Він завжди був усміхнений, з пальцями, складеними V на позначення перемоги. Ці його зображення допомогли мені пережити нічне бомбардування", - уточнив Тревілліон.

Картина була надіслана Черчиллю, який на той час уже вийшов на пенсію і був хворий, через контакти роботодавців Тревілліона. Колишній прем'єр-міністр і художник-початківець, якому тоді був лише 21 рік, поговорили телефоном.

"Він сказав: "Черчилль тут. Це Тревілліон? Будьте за [адресою в Мейфері] о 10:30 у середу. Обовʼязково". Потім телефон замовк", - переповів розмову художник.

Митець нервував перед зустріччю зі своїм героєм.

"Коли я зайшов до кімнати, Черчилль сидів. Він простяг руку. Я пішов потиснути, а він тримав. Він сказав, що чекав когось набагато старшого. Він запитав, чи я був евакуйований на війні, але я не був", - додав Тревілліон.

За словами художника, Черчилль підписав картину, сказавши йому, що портретів було намальовано багато, але цей йому дуже подобається.

"Це єдиний, який я коли-небудь підписував", - переповів слова політика Тревілліон.

Десятиліттями портрет зберігався в банківському сейфі з періодичним виставленням в галереї. Художник ніколи не вішав його у власному домі.

У квітні повідомлялося, що на аукціоні Sotheby's до 150-ї річниці від дня народження Вінстона Черчилля виставлять чернетку його портрета, створеного художником Гремом Сазерлендом у 1954 році. Картина не сподобалася Черчиллю, він схарактеризував її, як "брудну та злісну". Політик не хотів іти на презентацію в парламенті й публічно висміяв роботу. Портрет ніколи не демонстрували в парламенті й відвезли до заміського будинку політика, залишивши в підвалі. Пізніше картину спалили, що навіть потрапило в епізод серіалу Netflix "Корона".