На аукціон виставили чернетку спаленого портрета Черчилля, який він ненавидів

Про це пише The Art newspaper.

На аукціоні Sotheby's до 150-ї річниці від дня народження британського державного діяча, колишнього прем'єр-міністра Вінстона Черчилля виставлять чернетку його портрета, створеного художником Гремом Сазерлендом. Портрет у 1954 році замовив парламент Великої Британії до 80-річчя Черчилля.

Грем Сазерленд був відомий своїм реалізмом та намалював "те, що побачив": літнього політика, який нещодавно переніс інсульт.

"Черчилль міг бути складним натурником для художників", — прокоментувала директорка сучасного та післявоєнного британського мистецтва Sotheby’s Брін Сейлз. Вона зазначила, що час цієї роботи посилив тиск ситуації, оскільки Черчилль на той момент "нещодавно переніс інсульт, і всередині партії торі точилося багато внутрішніх суперечок, і зростав тиск на нього, щоб він пішов у відставку".

Картина не сподобалася Черчиллю, він схарактеризував її, як "брудну та злісну". Політик не хотів іти на презентацію в парламенті й публічно висміяв роботу. Портрет ніколи не демонстрували в парламенті й відвезли до заміського будинку політика, залишивши в підвалі. Пізніше картину спалили, що навіть потрапило в епізод серіалу Netflix "Корона".

Фото: Courtesy Sotheby's

У той час як оригінальний портрет був приголомшливим зображенням чоловіка, який стояв обличчям до аудиторії, робочий малюнок, виставлений на продаж, демонструє більш спокійне, інтимне зображення чоловіка, що сидить у сонячному післяобідньому світлі. Невідомо, скільки чернеток цієї роботи існує, але аукціонний дім каже, що це "один із найкращих збережених портретів Черчилля роботи Сазерленда, пов’язаних із замовленням". Сазерленд подарував її провідному художнику того періоду Альфреду Гегту, який своєю чергою передав її приватному власнику.

Аукціонний дім виставив роботу в оксфордширському будинку родини Черчиллів, Бленхеймському палаці, де народився політик. Картина демонструватиметься з 16 по 21 квітня. Потім вона вирушить у Нью-Йорк, де буде представлена на виставці з 3 до 16 травня, а 6 червня її виставлять на продаж у Лондоні. Передпродажна оцінка вартості коливається між $620 тис. та $995 тис.