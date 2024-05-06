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"Ми не дозволимо відправити їх на смерть": віцепрем'єр Угорщини про повернення чоловіків-біженців

6 травня, 2024 понедiлок
14:45
Світ Україна-Угорщина
Зміст

Віцепрем’єр-міністр Угорщини Жолт Шем’єн заявив, що його держава не передаватиме Києву українських чоловіків призовного віку й не дозволить "відправити їх на смерть"

Про це повідомляє atv.hu.

За словами Шем’єна, кожен український біженець в Угорщині є "у цілковитій безпеці та отримує всю допомогу". Він додав, що Будапешт не розслідує, чи є громадянин України військовозобов’язаним, чи ні.

"Угорщина не буде видавати Україні біженців. Ми не розслідуємо, чи є людина, за словами українців, військовозобов’язаною чи ні. Виходячи з елементарної гуманності, ми не дозволимо відправити їх на смерть", – сказав віцепрем’єр.

Він також підкреслив, що у випадку з закарпатськими угорцями - це "природний національний обов’язок" його держави, коли з українцями - гуманітарний і юридичний жести, адже не можна екстрадувати нікого, чиє життя опиниться в небезпеці.

"Українці хочуть їх передачі, щоб їх відправили на війну, на фронт, де гинуть люди. Тож ті, хто втік до нас з України, всі в безпеці, і ми їх не видамо", – запевник Шем’єн.

  • 23 квітня, низка українських консульств призупинила видачу документів для українців призивного віку. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив цю інформацію. Згодом у МЗС дали розʼяснення щодо порядку отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку.
  • Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, щоб вони "виконали свій громадянський обов'язок".
  • Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що необхідно подумати про те, як допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, які виїхали з країни.
  • 25 квітня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, щоб вони  "виконали свій громадянський обов'язок".
  • Однак кілька днів потому міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що допомога Україні у поверненні українців мобілізаційного віку додому для Польщі може бути "етично неоднозначною". "Україні тут справді потрібно проявити ініціативу, тому що для нас це етично неоднозначне питання. Хоча, звісно, ​​ми розуміємо, що Україна потребує своїх захисників, щоб захистити свою Батьківщину", - сказав він.
  • 30 квітня міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марчін Кервінський сказав, що Варшава у новій редакції закону про допомогу громадянам України через війну має намір урегулювати питання перебування у Польщі чоловіків призовного віку.
  • Пізніше Косіняк-Камиш сказав, що рішення про сприяння у поверненні чоловіків призовного віку в Україну мають ухвалювати на рівні ЄС. Перемовини щодо цього вже розпочато.
  • Водночас посол України в Польщі Василь Звари сказав, що Київ офіційно не звертався ні до польської сторони, ні до будь-яких інших партнерів із проханням сприяти поверненню чоловіків призовного віку в Україну.
  • 2 травня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що в ОП розраховують на "спільне європейське рішення" щодо повернення чоловіків в Україну.
Теги:
Суспільство
Україна
мобілізація
Угорщина
Війна з Росією
Світ про Україну
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