"Ми не дозволимо відправити їх на смерть": віцепрем'єр Угорщини про повернення чоловіків-біженців

Про це повідомляє atv.hu.

За словами Шем’єна, кожен український біженець в Угорщині є "у цілковитій безпеці та отримує всю допомогу". Він додав, що Будапешт не розслідує, чи є громадянин України військовозобов’язаним, чи ні.

"Угорщина не буде видавати Україні біженців. Ми не розслідуємо, чи є людина, за словами українців, військовозобов’язаною чи ні. Виходячи з елементарної гуманності, ми не дозволимо відправити їх на смерть", – сказав віцепрем’єр.

Він також підкреслив, що у випадку з закарпатськими угорцями - це "природний національний обов’язок" його держави, коли з українцями - гуманітарний і юридичний жести, адже не можна екстрадувати нікого, чиє життя опиниться в небезпеці.

"Українці хочуть їх передачі, щоб їх відправили на війну, на фронт, де гинуть люди. Тож ті, хто втік до нас з України, всі в безпеці, і ми їх не видамо", – запевник Шем’єн.