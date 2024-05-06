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МОЗ розробило чіткий перелік хвороб і станів, за яких можна призначати ліки на основі канабісу

6 травня, 2024 понедiлок
17:58
Здоров'я медичний канабіс
Зміст

МОЗ розробило п'ять нових нормативно-правових актів і внесло зміни до дев'яти чинних для того, аби в Україні запрацював закон про медичний канабіс

Про це поінформувала пресслужба відомства.

За законом, МОЗ мало три місяці для підготовки документів. Зазначається, що станом на зараз усі проєкти документів вже розроблено, тому 16 серпня, коли закон набуде чинності, всі механізми регулювання запрацюють.

"Це дасть змогу пацієнтам, які потребують ліків на основі канабісу, якомога швидше отримати доступ до них та  покращити якість свого життя", — прокоментував очільник МОЗ Віктор Ляшко. 

Серед іншого МОЗ пропонує запровадити облік на всіх етапах діяльності з медичним канабісом в електронній системі. Йдеться про облік від насіння до відходів (загалом — 14 об’єктів обліку). Аби здійснювати діяльність, пов’язану з вирощуванням, імпортуванням/експортуванням, виробництвом, перевезенням, зберіганням тощо медичного канабісу, суб’єкт господарювання буде зобов’язаний отримати ліцензію. 

Крім того, у запропонованих документах:

  • визначено особливості призначення та медичного застосування лікарських засобів, які можуть виготовлятися в аптеках із рослинної субстанції канабісу;
  • розроблено чіткий перелік хвороб і станів, за яких такі ліки можна призначати;
  • визначено форми лікарських засобів, які виготовлятимуть в аптеках.

Ліки з медичного канабісу, що виготовлятимуть в аптеках, відпускатимуться за електронним рецептом, в якому вказуватимуть лікарську форму, дозування та іншу важливу для пацієнта інформацію.

Що передувало

У липні 2021 року Верховна Рада не підтримала законопроєкт про медичний канабіс №5596. Документ повернули на доопрацювання. Тоді народний депутат Микола Княжицький наголошував, що в законопроєкті про канабіс має бути чітко прописаний контроль за вирощуванням коноплі.

У листопаді 2021 року законопроєкт про медичний канабіс винесли на громадське обговорення.

10 червня 2022 року Верховна Рада зареєструвала урядовий законопроєкт про медичний канабіс під номером 7457. Перед тим уряд підтримав легалізацію медичного канабісу в Україні.

Низка українських громадських організацій вимагала від Верховної Ради ухвалити згаданий законопроєкт. Законопроєкт під назвою "Про регулювання обігу рослин роду коноплі в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни" передбачає не повний легалайз, але дає дозвіл на використання рослини тільки у медичних та наукових цілях. 

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що доцільність терапевтичного застосування конопель підтверджена вченими для таких станів. паліативна допомога (в основному препарати на основі канабісу застосовують для полегшення комплексу симптомів у онкохворих, які потребують допомоги, включаючи полегшення болю, розладів харчування, налагодження сну).

Читайте також: Легалізація медичного канабісу: стало відомо, як Україна вирощуватиме марихуану

7 липня 2023 року в МОЗ заявили про підтримку законопроєкту щодо легалізації медичного канабісу.

13 липня 2023 року Верховна Рада підтримала документ у першому читанні, а 21 грудня 2023 року - у другому. Однак фракція "ЄС" заявила, що законопроєкт має три ключові недоліки.

22 грудня 2023 року фракція "Батьківщини" заблокувала підписання законопроєкту. Ініціатори постанови заявили, що розгляд та ухвалення законопроєкту нібито відбулися з порушенням регламенту. Втім, вже 16 січня ВР розблокувала підписання законопроєкту. 15 лютого президент Зеленський його підписав.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Медицина
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