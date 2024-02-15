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Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу

15 лютого, 2024 четвер
18:33
Суспільство медичний канабіс

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу: він регулює його обіг в медичній, промисловій і науковій діяльності

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

Вказано, що 13 лютого "Закон про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни" було повернуто з підписом президента.

Що передувало

У липні 2021 року Верховна Рада не підтримала законопроєкт про медичний канабіс №5596. Документ повернули на доопрацювання. Тоді народний депутат Микола Княжицький наголошував, що в законопроєкті про канабіс має бути чітко прописаний контроль за вирощуванням коноплі.

У листопаді 2021 року законопроєкт про медичний канабіс винесли на громадське обговорення.

10 червня 2022 року Верховна Рада зареєструвала урядовий законопроєкт про медичний канабіс під номером 7457. Перед тим уряд підтримав легалізацію медичного канабісу в Україні.

Низка українських громадських організацій вимагала від Верховної Ради ухвалити згаданий законопроєкт. Законопроєкт під назвою "Про регулювання обігу рослин роду коноплі в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни" передбачає не повний легалайз, але дає дозвіл на використання рослини тільки у медичних та наукових цілях. 

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що доцільність терапевтичного застосування конопель підтверджена вченими для таких станів. паліативна допомога (в основному препарати на основі канабісу застосовують для полегшення комплексу симптомів у онкохворих, які потребують допомоги, включаючи полегшення болю, розладів харчування, налагодження сну).

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7 липня 2023 року в МОЗ заявили про підтримку законопроєкту щодо легалізації медичного канабісу.

13 липня 2023 року Верховна Рада підтримала документ у першому читанні, а 21 грудня 2023 року - у другому. Однак фракція "ЄС" заявила, що законопроєкт має три ключові недоліки.

22 грудня 2023 року фракція "Батьківщини" заблокувала підписання законопроєкту. Ініціатори постанови заявили, що розгляд та ухвалення законопроєкту нібито відбулося із порушенням регламенту. Втім вже 16 січня ВР розблокувала підписання законопроєкту. 

Теги:
Здоров'я
Україна
Медицина
Володимир Зеленський
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