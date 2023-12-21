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Рада ухвалила законопроєкт про медичний канабіс у другому читанні

21 грудня, 2023 четвер
13:52
Україна медичний канабіс

Верховна Рада України на засіданні 21 грудня ухвалила законопроєкт про медичний канабіс у другому читанні. За це рішення проголосували 248 народних депутатів

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Законопроєкт регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності. Розповсюдження марихуани для рекреаційного споживання і надалі передбачатиме кримінальну відповідальність.

"Виробництво ліків жорстко контролюватиметься на усіх етапах. Вирощувати зможуть лише юрособи, які отримають відповідну ліцензію та GMP-сертифікат, під цілодобовим відеонаглядом із доступом для Нацполіції. Кожен кущ буде мати індивідуальне кодування, щоб відстежувати рух рослин до пацієнта", - наголосив Железняк.

Препарати на основі медканабісу можна буде отримати тільки за електронним рецептом.

"Цей рецепт лікар виписуватиме пацієнту відповідно до його стану, як це зараз відбувається з морфіном", - уточнив політик.

Закон набуде чинності через пів року після його опублікування, тобто орієнтовно в другому півріччі 2024 року.

Позиція "Євросолідарності"

Нардепка від "ЄС" Ірина Геращенко пояснила, що фракція утрималася від голосування, адже жодна поправка від фракції не була врахована, а сам закон містить взаємозаперечні норми.

"Закон потрібен, аби закріпити на законодавчому рівні можливість використання канабісу в лікувальних цілях, без ризику кримінальної відповідальності для лікарів, фармацевтів і пацієнтів. Але він не вдосконалює систему контролю за обігом. Закон містить багато взаємозаперечних норм, коли одна стаття забороняє те, що дозволяє інша. Й рішення про те, яку норму використовувати, прийматиме слідчий поліції, що створює підстави для корупції", - пояснила Геращенко.

За її словами, витрати на електронну систему обліку наркотичних речовин у держбюджет на 2024 рік не закладені. Тобто вона не запрацює тоді, коли це визначено законом, однак промислове вирощування коноплі розпочнеться.

"Це закон не про медичне використання канабісу, а про його промислове виробництво. Міністр охорони здоровʼя при цьому визнав, що виробництво українських ліків на основі канабісу можна буде налагодити не раніше, аніж через 3 роки", – резюмувала нардепка.

Що кажуть у "Слузі Народу"

Нардепка від фракції "Слуги Народу" Євгенія Кравчук спростувала низку міфів про медичний канабіс і наголосила, що його легалізація не має нічого спільного з наркотиками, він не викликає фізичної залежності та буде відпускатися лише пацієнтам за рецептом від лікаря та у формі лікарських засобів.

"Згідно з даними Національної академії науки, інженерії та медицини США, медичний канабіс застосовують при лікуванні понад 50 патологічних станів", - написала політикиня.

Також вона заперечила, що кожна аптека в Україні зможе з сировини коноплі виготовляти будь-які препарати.

"Пацієнти отримуватимуть ліки лише в тих аптеках, які мають відповідну ліцензію та умови для зберігання", - зазначила Кравчук.

Реакція МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я назвали ухвалення законопроєкту історичним рішенням.

"Дякуємо від імені лікарської спільноти за прийняте рішення, адже медичний канабіс – це ліки для мільйонів людей: онкопацієнтів, людей з розсіяним склерозом, пацієнтів, що отримують паліативну допомогу, тощо", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що найближчим часом затвердять перелік хвороб і станів, за яких пацієнт має право отримати ліки на основі канабісу.

У МОЗ наголосили, що медпрепарати на основі канабісу дозволені у 56 країнах світу.

Передісторія

У липні 2021 року Верховна Рада не підтримала законопроєкт про медичний канабіс №5596. Документ повернули на доопрацювання. Тоді народний депутат Микола Княжицький наголошував, що в законопроєкті про канабіс має бути чітко прописаний контроль за вирощуванням коноплі.

У листопаді 2021 року законопроєкт про медичний канабіс винесли на громадське обговорення.

10 червня 2022 року Верховна Рада зареєструвала урядовий законопроєкт про медичний канабіс під номером 7457. Перед тим уряд підтримав легалізацію медичного канабісу в Україні.

Низка українських громадських організацій вимагала від Верховної Ради ухвалити згаданий законопроєкт. Законопроєкт під назвою "Про регулювання обігу рослин роду коноплі в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни" передбачає не повний легалайз, але дає дозвіл на використання рослини тільки у медичних та наукових цілях. 

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що доцільність терапевтичного застосування конопель підтверджена вченими для таких станів. паліативна допомога (в основному препарати на основі канабісу застосовують для полегшення комплексу симптомів у онкохворих, які потребують допомоги, включаючи полегшення болю, розладів харчування, налагодження сну).

7 липня в МОЗ заявили про підтримку законопроєкту щодо легалізації медичного канабісу, а 13 липня Верховна Рада підтримала документ у першому читанні.

Читайте також: Легалізація медичного канабісу: стало відомо, як Україна вирощуватиме марихуану

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