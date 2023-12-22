Фракція "Батьківщини" заблокувала підписання законопроєкту про медичний канабіс

Відповідний проєкт постанови було зареєстровано в парламенті 22 грудня.

Його ініціатори – лідерка фракції Юлія Тимошенко, нардепи Сергій Тарута, Олексій Кучеренко та інші.

Як зазначає нардеп Ярослав Железняк, розблокувати підписання законопроєкту парламент зможе орієнтовно в середині січня наступного року. Ще якийсь час знадобиться для підписання документа президентом Зеленським.

"А враховуючи, що закон набирає чинності лише через пів року, то запрацює він тоді десь у липні 2024-го", - написав Железняк.