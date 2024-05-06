Білорусь, Гвінея-Бісау та інші: 9 травня до Путіна на парад прибудуть лідери 8 країн
Лідери Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану і Туркменістану, а також Куби, Лаосу та Гвінеї-Бісау візьмуть участь у параді 9 травня у Москві
Про це повідомив журналістам помічник російського диктатора Юрій Ушаков, передає пропагандистське агентство "РИА Новости".
"9 травня лідери закордонних країн та інші іноземні представники братимуть участь у військовому параді в ознаменування 79-річчя перемоги у великій вітчизняній війні. На параді будуть присутні лідери Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану, а також спеціально запрошені президент Куби Канель Бермудес, президент Лаосу Тхонглун Сісуліт та президент Республіки Гвінея-Бісау Сісоку Ембало", - сказав Ушаков.
Зазначається, що після параду Путін разом з іноземними лідерами візьме участь у церемонії спільного покладання квітів до могили невідомого солдата в Олександрівському саду.
Вказується, що прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент Азербайджану Ільхам Алієв не будуть присутніми на так званому параді перемоги в Москві 9 травня.
- У квітні стало відомо, що РФ нібито з міркувань безпеки скасувала парад в окупованому Криму на 9 травня.
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