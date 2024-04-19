РФ скасувала парад в Криму на 9 травня
Окупаційна влада тимчасово захопленого Криму скасувала парад 9 травня на півострові з міркувань безпеки
Про це повідомив так званий глава Криму Сергій Аксьонов.
"Проведення 9 травня військового параду та ходи «Безсмертного полку» в Республіці Крим не планується. Це пов'язано із питаннями забезпечення безпеки", - йдеться у повідомленні.
За його словами, попри це влада все одно планує віддати шану ветеранам:"Одним словом, день перемоги Крим зустріне гідно".
- Позаминулого року окупаційна влада також скасовувала парад на 9 травня в Криму.
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