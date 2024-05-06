У Єврокомісії сказали, коли Україна та РФ можуть відновити переговори про продовження транзиту російського газу

Про це заявила єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон у коментарі РБК-Україна.

"Контракт з Україною (щодо транзиту газу, - ред.) спливає у грудні. Ми не просимо наших партнерів (Україну, - ред.) вести переговори з Росією. Але перші переговори мають відбутися після того, як Росія виведе свої війська з України", - зазначила вона.

Єврокомісарка нагадала, що Європа все ще отримує російський газ двома газопроводами - через Україну та Туреччину, проте на тлі припинення транзиту через Україну слід знайти альтернативи для забезпечення газом Словаччини та Австрії.

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"Ми наполегливо працювали над тим, щоб розвивати цей альтернативний інфраструктурний потенціал. І ми готові (до скорочення постачання - ред.)", - заявила вона.

Єврокомісар наголосила, що ще 2023 року Росія вирішила скоротити постачання газу до ЄС одностороннім рішенням, щоб маніпулювати ринками Європи. Блоку буде непросто за умов подальших скорочень імпорту газу з РФ.

"Це буде дорого. Але ми готові до цього", - запевнила Сімсон.