У Єврокомісії сказали, коли Україна та РФ можуть відновити переговори про продовження транзиту російського газу
Перші переговори про продовження транзиту російського газу мають відбутися після того, як Росія виведе свої війська з України
Про це заявила єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон у коментарі РБК-Україна.
"Контракт з Україною (щодо транзиту газу, - ред.) спливає у грудні. Ми не просимо наших партнерів (Україну, - ред.) вести переговори з Росією. Але перші переговори мають відбутися після того, як Росія виведе свої війська з України", - зазначила вона.
Єврокомісарка нагадала, що Європа все ще отримує російський газ двома газопроводами - через Україну та Туреччину, проте на тлі припинення транзиту через Україну слід знайти альтернативи для забезпечення газом Словаччини та Австрії.
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"Ми наполегливо працювали над тим, щоб розвивати цей альтернативний інфраструктурний потенціал. І ми готові (до скорочення постачання - ред.)", - заявила вона.
Єврокомісар наголосила, що ще 2023 року Росія вирішила скоротити постачання газу до ЄС одностороннім рішенням, щоб маніпулювати ринками Європи. Блоку буде непросто за умов подальших скорочень імпорту газу з РФ.
"Це буде дорого. Але ми готові до цього", - запевнила Сімсон.
- Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що держава готова продовжити транзит російського газу через свою газотранспортну систему за ініціативи країн Європейського Союзу. Однак продовжувати або підписувати новий контракт з Газпромом Росії не буде.
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