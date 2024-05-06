"Вживаються необхідні кроки": ГУР про скупчення військ РФ на північному напрямку

Про це заявив представник ГУР МО України Андрій Юсов у етері телемарафону.

Він прокоментував інформацію про скупчення російських військ на півночі та можливу загрозу наступу, заявивши, що необхідні кроки вживаються.

"Переживати нам не варто. Позиція ГУР, безумовно, щодо цього є, і вона регулярно доповідається військово-політичному керівництву держави, і всі необхідні дії вживаються. Якщо ми будемо публічно обговорювати оцінки скупчень і переміщень ворога, ми допомагатимемо йому в плануванні та реалізації своїх подальших кроків. Те, що ворог робить, це видно. Це все фіксується, необхідні кроки вживаються", - сказав Юсов.

Він підкреслив, що опрацьовуються необхідні дії та рішення з боку України.