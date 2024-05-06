"Вживаються необхідні кроки": ГУР про скупчення військ РФ на північному напрямку
Українська розвідка регулярно доповідає військово-політичному керівництву держави про ситуацію на північному напрямку і вживає усі необхідні кроки
Про це заявив представник ГУР МО України Андрій Юсов у етері телемарафону.
Він прокоментував інформацію про скупчення російських військ на півночі та можливу загрозу наступу, заявивши, що необхідні кроки вживаються.
"Переживати нам не варто. Позиція ГУР, безумовно, щодо цього є, і вона регулярно доповідається військово-політичному керівництву держави, і всі необхідні дії вживаються. Якщо ми будемо публічно обговорювати оцінки скупчень і переміщень ворога, ми допомагатимемо йому в плануванні та реалізації своїх подальших кроків. Те, що ворог робить, це видно. Це все фіксується, необхідні кроки вживаються", - сказав Юсов.
Він підкреслив, що опрацьовуються необхідні дії та рішення з боку України.
- Генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010) Микола Маломуж вважає, що для проведення постійних наступальних операцій окупантам потрібно не менше 1 млн особового складу, тому провести стратегічний наступ на Харків та Суми їм не вдасться.
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