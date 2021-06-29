Рада схвалила законопроєкт про підвищення пенсій чорнобильцям
Верховна Рада у другому читанні схвалила законопроєкт про підвищення пенсій для чорнобильців
Про це передає Еспресо.TV.
В Україні зростуть пенсії для чорнобильців. Рада схвалила законопроєкт №4555.
Закон передбачає, що додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, та щомісячна компенсація сім'ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, виплачується повністю і не залежить від заробітної плати, інших пенсій чи інших доходів.
Також документ визначає, що для нарахування певного розміру пенсії українцям, які пропрацювали на територіях радіоактивного забруднення, будуть виходити з різних формул:
-
менше ніж 12 місяців - зарплата визначається за формулою: заробітна плата за ці місяці ділиться на число відпрацьованих місяців;
-
не менше 30 календарних днів у двох місяцях - зарплата визначається за будь-які фактичні відпрацьовані 30 календарних днів роботи;
-
менше ніж місяць - зарплата визначається за один календарний місяць з додаванням до заробітної плати на основній роботі.
Так, громадяни, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї і внаслідок цього стали особами з інвалідністю, отримають право на держпенсію у розмірі п'ятикратного розміру від розміру мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня відповідного року.
У законі зазначається, що виплати для чорнобильців, які отримали в результаті аварії на ЧАЕС інвалідність, складуть:
-
для першої групи - 16 080 грн,
-
для другої групи - 12 987 грн,
-
для третьої групи - 8 917 грн.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.22
Купівля 27.22Продаж 27.47
-
EUR
Купівля 32.16Продаж 32.58
- Актуальне
- Важливе