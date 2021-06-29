Рада схвалила законопроєкт про підвищення пенсій чорнобильцям

Про це передає Еспресо.TV.

В Україні зростуть пенсії для чорнобильців. Рада схвалила законопроєкт №4555.

Закон передбачає, що додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, та щомісячна компенсація сім'ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, виплачується повністю і не залежить від заробітної плати, інших пенсій чи інших доходів.

Також документ визначає, що для нарахування певного розміру пенсії українцям, які пропрацювали на територіях радіоактивного забруднення, будуть виходити з різних формул:

менше ніж 12 місяців - зарплата визначається за формулою: заробітна плата за ці місяці ділиться на число відпрацьованих місяців;

не менше 30 календарних днів у двох місяцях - зарплата визначається за будь-які фактичні відпрацьовані 30 календарних днів роботи;

менше ніж місяць - зарплата визначається за один календарний місяць з додаванням до заробітної плати на основній роботі.

Так, громадяни, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї і внаслідок цього стали особами з інвалідністю, отримають право на держпенсію у розмірі п'ятикратного розміру від розміру мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня відповідного року.

У законі зазначається, що виплати для чорнобильців, які отримали в результаті аварії на ЧАЕС інвалідність, складуть:

для першої групи - 16 080 грн,

для другої групи - 12 987 грн,

для третьої групи - 8 917 грн.

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