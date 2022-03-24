Рада спростила ЗНО та скасувала ДПА у 2022 році

Про це повідомили на офіційному сайті партії "Слуга народу".



"Парламент спростив ЗНО, єдиний вступний іспит і єдине фахове вступне випробування у 2022 році, а також скасував складання державної підсумкової атестації. Відповідний законопроєкт №7132 ухвалено на засіданні у четвер, 24 березня", - повідомляється у зверненні.

Зокрема затверджений законопроєкт передбачає звільнення випускників 2021-2022 навчального року від проходження ДПА. Крім того, згідно з ним вступ до закладів вищої освіти цього року відбудеться за спрощеним механізмом без використання результатів ЗНО, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування.

Голова підкомітету з питань вищої освіти, нардепка від "Слуги Народу" Юлія Гришина повідомила, що рішення про спрощення ЗНО у 2022 році є вимушеним, "адже зараз немає можливості забезпечити належну підготовку всіх без виключення абітурієнтів до тестування".



Зокрема причиною стала постійна загроза ударів збоку окупантві, під якою наразі перебувають навчальні заклади України. За думкою підкомітету з питань вищої освіти, проведення ДПА, ЗНО та інших випробувань зайвий раз наражатиме молодь на небезпеку.

Вступна кампанія до вишів цього року пройде за спеціальною процедурою, над якою наразі працюють представники Комітету з питань освіти і науки разом з МОН.



"Це буде простий, зрозумілий, а головне – прозорий механізм вступу. Наше головне завдання – зберегти інтелектуальний потенціал України та дати абітурєнтам чіткий план дій", – наголосила Гришина.

Нардепка також зазначила, що вступ до вишів спрощується лише на 2022 рік, це вимушене одноразове рішення в умовах війни.



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