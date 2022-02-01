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Рада створила ТСК для розслідування фактів, які сприяли окупації Криму
У вівторок, 1 лютого, Верховна Рада прийняла постанову "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів, які сприяли тимчасовій окупації Автономної Республіки Крим", за яку проголосували 229 народних депутатів
Про це повідомляє пресслужба порталу ВР.
У пояснювальній записці йдеться, що основними завданнями ТСК є:
- перевірка відомостей щодо фактів та осіб, які сприяли тимчасовій окупації Автономної Республіки Крим;
- перевірка ходу розслідування правоохоронними органами України фактів та кримінальних проваджень відносно осіб, які сприяли тимчасовій окупації АР Крим;
- встановлення, збір інформації та отримання пояснень від осіб та/або підприємств, установ, організацій, центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, залучених до здійснення діяльності, яка пов'язана із колом питань, для розгляду яких утворено ТСК;
- ініціювання питання про притягнення винних осіб до відповідальності, передбаченої законодавством України.
Також до складу комісії увійшли члени фракції "Слуга Народу" Єлизавета Богуцька, Андрій Задорожний, Юрій Здебський, Євгенія Кравчук, Людмила Марченко, Валерій Стернійчук, Сергій Швець, а також депутат з фракції "ОПЗЖ" Олег Волошин.
Термін діяльності ТСК - 1 рік. Перший звіт про роботу вона повинна представити ВР через півроку після дня її створення.
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