Рада ухвалила закон про платіжні послуги
Верховна Рада ухвалила у другому читанні проєкт закону №4364 "Про платіжні послуги"
Рішення підтримав 241 народний депутат, передає Еспресо.TV.
Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, наразі загальні засади функціонування платіжних систем і систем розрахунків в Україні визначає закон, який був прийнятий у 2001 році, а останні суттєві зміни до нього були внесені у 2012 році.
"За цей час ринок платіжних послуг як в Україні, так і в усьому світі зазнав значних технічних інновацій, що супроводжувалися появою нових видів послуг на ринку. Значна частина таких інноваційних платіжних послуг повністю або в значній мірі знаходяться поза межами регулювання законом", - пояснюють автори законопроєкту.
Так, існуючі підходи до регулювання переказу коштів є застарілими, вони не відповідають світовим тенденціям та кращим міжнародним практикам щодо надання платіжних послуг, а отже, потребують комплексного перегляду та оновлення.
Ухвалений законопроєкт передбачає встановлення переліку фінансових та нефінансових платіжних послуг та перелік їх надавачів, встановлює вимоги до надавачів таких послуг, а також умови надання платіжних послуг. Законопроєкт також визначає загальні засади функціонування платіжних систем в Україні та встановлює вимоги до державного регулювання ринку платіжних систем.
Законопроєкт також передбачає визначення загальних засад випуску та використання електронних грошей та цифрових грошей Національним банком України.
Зазначається, що метою прийняття закону є зміна підходів до правового регулювання платіжного ринку, розширення кола надавачів платіжних послуг та упорядкування їх діяльності на платіжному ринку.
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