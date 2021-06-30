Рада ухвалила закон про платіжні послуги

Рішення підтримав 241 народний депутат, передає Еспресо.TV.



Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, наразі загальні засади функціонування платіжних систем і систем розрахунків в Україні визначає закон, який був прийнятий у 2001 році, а останні суттєві зміни до нього були внесені у 2012 році.



"За цей час ринок платіжних послуг як в Україні, так і в усьому світі зазнав значних технічних інновацій, що супроводжувалися появою нових видів послуг на ринку. Значна частина таких інноваційних платіжних послуг повністю або в значній мірі знаходяться поза межами регулювання законом", - пояснюють автори законопроєкту.



Так, існуючі підходи до регулювання переказу коштів є застарілими, вони не відповідають світовим тенденціям та кращим міжнародним практикам щодо надання платіжних послуг, а отже, потребують комплексного перегляду та оновлення.

Ухвалений законопроєкт передбачає встановлення переліку фінансових та нефінансових платіжних послуг та перелік їх надавачів, встановлює вимоги до надавачів таких послуг, а також умови надання платіжних послуг. Законопроєкт також визначає загальні засади функціонування платіжних систем в Україні та встановлює вимоги до державного регулювання ринку платіжних систем.

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Законопроєкт також передбачає визначення загальних засад випуску та використання електронних грошей та цифрових грошей Національним банком України.Зазначається, що метою прийняття закону є зміна підходів до правового регулювання платіжного ринку, розширення кола надавачів платіжних послуг та упорядкування їх діяльності на платіжному ринку.