Рада ратифікувала угоду між Україною та ЄІБ про модернізацію Укрпошти

Відповідний законопроєкт підтримали 305 народних депутатів, передає Еспресо.TV.



У гарантійній угоді передбачається, що ЄІБ надає кредит у сумі €30 млн для АТ "Укрпошта" на реалізацію проєкту "Логістична мережа (Модернізація та цифровізація Укрпошти)" на умовах угоди, яку підписали 6 жовтня 2020 року у Брюсселі.



Згідно з угодою, "Укрпошта" має виплатити кредит за 20 років за такими умовами: щопіврічно рівними частками від основної суми кредиту або фіксованими частинами від основної суми та відсотків за фіксованою або плаваючою ставкою.



"Укрпошта" планує перебудову логістики компанії, зокрема, відкриття 5 великих сортувальних хабів у Львові, Києві, Дніпрі, Харкові та Хмельницькому, а також 22 менших депо (орієнтовна вартість першої фази модернізації складає 2,8 млрд грн, йдеться у законопроєкті).

Нагадаємо, 6 жовтня 2020 року на саміті "Україна-ЄС" у Брюсселі міністр інфраструктури Владислав Криклій та віце-президент Європейського інвестиційного банку Ліліана Павлова підписали гарантійну угоду між урядом України та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) "Логістична мережа (Модернізація та цифровізація Укрпошти)".