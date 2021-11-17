Рада ратифікувала угоду між Україною та ЄІБ про модернізацію Укрпошти
У середу, 17 листопада, Верховна Рада ратифікувала гарантійну угоду "Логістична мережа (Модернізація та цифровізація Укрпошти)" між Україною та Європейським інвестиційним банком, яку підписали 6 жовтня 2020 року у Брюсселі
Відповідний законопроєкт підтримали 305 народних депутатів, передає Еспресо.TV.
У гарантійній угоді передбачається, що ЄІБ надає кредит у сумі €30 млн для АТ "Укрпошта" на реалізацію проєкту "Логістична мережа (Модернізація та цифровізація Укрпошти)" на умовах угоди, яку підписали 6 жовтня 2020 року у Брюсселі.
Згідно з угодою, "Укрпошта" має виплатити кредит за 20 років за такими умовами: щопіврічно рівними частками від основної суми кредиту або фіксованими частинами від основної суми та відсотків за фіксованою або плаваючою ставкою.
"Укрпошта" планує перебудову логістики компанії, зокрема, відкриття 5 великих сортувальних хабів у Львові, Києві, Дніпрі, Харкові та Хмельницькому, а також 22 менших депо (орієнтовна вартість першої фази модернізації складає 2,8 млрд грн, йдеться у законопроєкті).
- Нагадаємо, 6 жовтня 2020 року на саміті "Україна-ЄС" у Брюсселі міністр інфраструктури Владислав Криклій та віце-президент Європейського інвестиційного банку Ліліана Павлова підписали гарантійну угоду між урядом України та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) "Логістична мережа (Модернізація та цифровізація Укрпошти)".
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