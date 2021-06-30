Рада ухвалила закон про удосконалення корпоративного управління в банках

Рішення підтримали 279 народних депутатів, передає Еспресо.TV.



Згідно з пояснювальною запискою до проєкту закону, його метою є вдосконалення регулювання діяльності баків та банківських груп, зміцнення банківської системи України та приведення українського законодавства до стандартів Європейського Союзу стосовно організації корпоративного управлінян в банках.



Так, документ передбачає посилення вимог до корпоративного управління в банках. Зокрема, законопроєктом пропонується встановити додаткові вимоги до членів ради та правління банку, посилити відповідальність ради банку, удосконалити систему управління ризиками. Крім того, документом передбачається надання Національному банку України (НБУ) повноважень щодо зміни персонального складу наглядової ради чи правління банку, якщо поточний склад не забезпечує ефективне управління та контроль за діяльністю банку.



Крім того, відповідно до законопроєкту, НБУ посилить контроль повноти розкриття банками інформації щодо пов'язаних з ним осіб.



Законопроєкт також пропонує впровадження нової структури капіталу банків (включно з буферами капіталу), яка посилить здатність банку поглинати збитки.

Також НБУ отримає право встановлювати банкам індивідуальний розмір економічних нормативів залежно від ризикованості діяльності та право вимагати зміни персонального складу ради або правління банку, якщо поточний склад цих органів не здатний забезпечувати ефективне управління і контроль за діяльністю фінустанови.



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