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Рада ухвалила законопроєкт про можливу демобілізацію чоловіків з трьома дітьми

20 вересня, 2022 вiвторок
20:31
Суспільство мобілізація

Верховна Рада України прийняла законопроєкт №7678, який передбачає, що військовий, у якого третя дитина народилася під час воєнного стану, має право на демобілізацію

Про це повідомив у фейсбуці автор законопроєкту - депутат Олексій Гончаренко.

Військові, в яких з'явилася третя дитина, мають право на демобілізацію.

"Ті чоловіки, які мають трьох дітей - не підлягають мобілізації. Але якщо батько вступив до лав ЗСУ, а третя дитина народилася вже після цього - він не мав шансів на демобілізацію.

Я запропонував додати до закону ще одну причину для звільнення з військової служби під час воєнного стану - наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років. Тож, якщо дитина народилась вже під час служби, то військовий матиме право на демобілізацію", - сказав Гончаренко.

Тепер законопроєкт має підписати президент Зеленський.

  • 15 березня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про звільнення від військової служби осіб з інвалідністю та інших категорій осіб.
  • Військовослужбовці Збройних Сил України в разі погіршення здоров'я та унеможливлення подальшої служби в армії мають змогу тимчасово або назавжди звільнитися зі служби за результатами медичного обстеження, а в разі незгоди з висновками медиків чи діями командування - оскаржити їх у судовому або адміністративному порядку. 
  • Повний перелік захворювань, вроджених вад та травм, які унеможливлюють військову службу і коментар юриста щодо оскарження рішення військово-лікарської комісії.  
  • Верховна Рада 19 червня підтримала законопроєкт про звільнення від сплати військового збору військовослужбовців. 

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Верховна Рада
ЗСУ
мобілізація
війна з Росією
Володимир Зеленський
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