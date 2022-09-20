Рада ухвалила законопроєкт про можливу демобілізацію чоловіків з трьома дітьми
Верховна Рада України прийняла законопроєкт №7678, який передбачає, що військовий, у якого третя дитина народилася під час воєнного стану, має право на демобілізацію
Про це повідомив у фейсбуці автор законопроєкту - депутат Олексій Гончаренко.
Військові, в яких з'явилася третя дитина, мають право на демобілізацію.
"Ті чоловіки, які мають трьох дітей - не підлягають мобілізації. Але якщо батько вступив до лав ЗСУ, а третя дитина народилася вже після цього - він не мав шансів на демобілізацію.
Я запропонував додати до закону ще одну причину для звільнення з військової служби під час воєнного стану - наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років. Тож, якщо дитина народилась вже під час служби, то військовий матиме право на демобілізацію", - сказав Гончаренко.
Тепер законопроєкт має підписати президент Зеленський.
- 15 березня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про звільнення від військової служби осіб з інвалідністю та інших категорій осіб.
- Військовослужбовці Збройних Сил України в разі погіршення здоров'я та унеможливлення подальшої служби в армії мають змогу тимчасово або назавжди звільнитися зі служби за результатами медичного обстеження, а в разі незгоди з висновками медиків чи діями командування - оскаржити їх у судовому або адміністративному порядку.
- Повний перелік захворювань, вроджених вад та травм, які унеможливлюють військову службу і коментар юриста щодо оскарження рішення військово-лікарської комісії.
- Верховна Рада 19 червня підтримала законопроєкт про звільнення від сплати військового збору військовослужбовців.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.42
Купівля 40.42Продаж 41.33
-
EUR
Купівля 40Продаж 41.14
- Актуальне
- Важливе