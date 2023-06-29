Про підтримку законопроєкту в другому читанні та в цілому повідомив нардеп Данило Гетманцев.

"Закон має на меті привести чинне законодавство в сфері виробництва та обігу спиртних напоїв і дистилятів у відповідність до вимог законодавства ЄС, а також пом’якшити регулювання в цій сфері для суб’єктів малого підприємництва", - пояснив він.

Документ передбачає чітке визначення малих виробників дистилятів та встановлення прозорих і зрозумілих вимог до їхньої матеріально-технічної бази.

Тепер виробники крафтового алкоголю подаватимуть звіт про обсяги виробленої та реалізованої продукції щоквартально, а не щомісяця. Штраф за неподання або неправильне подання такої звітності буде зменшено з 17 500 до 1 020 грн.



Також законопроєкт передбачає зменшення з 500 тисяч грн до 30 тисяч грн вартості ліцензії на гуртову торгівлю спиртними напоями для малих виробників дистилятів.

Окрім того, передбачається дозволити використання усіх спиртних дистилятів, вироблених із сільськогосподарської продукції, для виробництва алкогольних напоїв.

Застаріле положення щодо обов'язкової сертифікації спирту, дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв виключили.