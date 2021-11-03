Рада відправила у відставку очільника Мінстратегпрому Уруського

Про це передає Еспресо.TV.



Відставку Уруського підтримали 342 нардепи.



Довідка: У середині 1990-х Уруський працював начальником управління у Національному космічному агентстві України, згодом керував управлінням в апараті РНБО. У 2000-2003 роках обіймав посаду першого заступника голови Державної комісії з питань оборонно-промислового комплексу.

У 2005-2006 роках Уруський був першим заступником міністра промислової політики в уряді Юлії Тимошенко.

У 2014 році Уруський обіймав посаду заступника гендиректора "Укроборонпрому", трохи згодом - голови Державного космічного агентства, але протримався на ній менш як рік - у серпні 2015-го його звільнили. Після цього зайнявся бізнесом.

У 2020 році його призначили міністром стратегічних галузей.