Рада відправила у відставку очільника Мінстратегпрому Уруського
Верховна Рада ухвалила рішення про відставку Олега Уруського з посади віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості
Про це передає Еспресо.TV.
Відставку Уруського підтримали 342 нардепи.
Довідка: У середині 1990-х Уруський працював начальником управління у Національному космічному агентстві України, згодом керував управлінням в апараті РНБО. У 2000-2003 роках обіймав посаду першого заступника голови Державної комісії з питань оборонно-промислового комплексу.
У 2005-2006 роках Уруський був першим заступником міністра промислової політики в уряді Юлії Тимошенко.
У 2014 році Уруський обіймав посаду заступника гендиректора "Укроборонпрому", трохи згодом - голови Державного космічного агентства, але протримався на ній менш як рік - у серпні 2015-го його звільнили. Після цього зайнявся бізнесом.
У 2020 році його призначили міністром стратегічних галузей.
- Нагадаємо, 1 листопада голова Мінстратегпрому Олег Уруський подав заяву до Апарату Верховної Ради про звільнення за власним бажанням.
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