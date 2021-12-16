Рада заборонила рекламу та продаж електронних сигарет особам до 21 року

Про це йдеться на сайті Верховної Ради, повідомляє Еспресо.TV.

За проголосували 317 народних депутатів.



Документ передбачає:

заборону реклами, спонсорства, і продажу людям, яким не виповнився 21 рік, електронних сигарет, тютюнові вироби для електричного нагрівання, електронних пристроїв для куріння, а також тютюну та його замінників в Інтернеті;

запровадження медичних попереджень на упаковках електронних сигарет, рідин та сигаретах для нагрівання;

збільшення медичних попереджень на пачках з 50% до 65% від площі з фотографіями-малюнками наслідків куріння з обох сторін та їх щорічну ротацію, яку проводитиме МОЗ;

надання повноважень органам місцевого самоврядування визначати додаткові бездимні місця;

запровадження процедури звітності виробників про інгредієнти та викиди тютюнових виробів.

"Головними цілями законопроєкту є забезпечення високого рівня захисту здоров'я людей, особливо дітей та молоді, від куріння, що сприятиме зменшенню захворюваності та передчасної смертності від неінфекційних хвороб, зокрема захворювань, які спричинені вживанням тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин", - йдеться у пояснювальній записці.



Крім того, норми законопроєкту спрямовані на зменшення привабливості тютюнових виробів, захисту від впливу вторинного тютюнового диму, викидів від електронних сигарет та аерозолю тютюнових виробів для нагрівання у публічних приміщеннях, що допоможе запобігти виникненню нікотинової залежності у людей.







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