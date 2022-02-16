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Рада затвердила вихід України з угод СНД про визначення походження товарів із країн, що розвиваються

16 лютого, 2022 середа
14:09
Суспільство Верховна Рада

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, згідно з яким Україна вийде з угоди СНД про визначення походження товарів із країн, що розвиваються та протоколу про внесення змін до неї

За відповідне рішення проголосували 309 нардепів, передає Еспресо.TV.

Верховна Рада постановила вийти з Угоди про Правила визначення походження товарів країн, що розвиваються, при наданні тарифних преференцій у рамках Загальної системи преференцій, вчиненої 12 квітня 1996 року у Москві та ратифікованої Законом України від 22 листопада 2002 року.
 
За рішенням Ради, Україна також вийде з Протоколу про внесення змін і доповнень до угоди про Правила визначення походження товарів країн, що розвиваються від 12 квітня 1996 року, вчиненого 7 жовтня 2002 року у Кишиневі та ратифікованого Законом України від 4 лютого 2004 року № 1432.

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