Рада затвердила вихід України з угод СНД про визначення походження товарів із країн, що розвиваються

За відповідне рішення проголосували 309 нардепів, передає Еспресо.TV.



Верховна Рада постановила вийти з Угоди про Правила визначення походження товарів країн, що розвиваються, при наданні тарифних преференцій у рамках Загальної системи преференцій, вчиненої 12 квітня 1996 року у Москві та ратифікованої Законом України від 22 листопада 2002 року.



За рішенням Ради, Україна також вийде з Протоколу про внесення змін і доповнень до угоди про Правила визначення походження товарів країн, що розвиваються від 12 квітня 1996 року, вчиненого 7 жовтня 2002 року у Кишиневі та ратифікованого Законом України від 4 лютого 2004 року № 1432.



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