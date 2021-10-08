Рада збереться 19 жовтня, щоб обрати першого віцеспікера
Нардепи наступного пленарного тижня оберуть першого віцеспікера Верховної Ради України. Засідання має відбутися 19 жовтня
Про це передає Еспресо.TV.
Нардепи вирішили повернутися до розгляду питання щодо обрання першого віцеспікерана ВР наступного пленарного засіданні - 19 жовтня.
За закриття пленарного засідання 8 жовтня проголосували 226 нардепів.
- Нагадаємо, Верховна Рада України відправила у відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова.
- 8 жовтня народні депутати обрали новим головою парламенту Руслана Стефанчука.
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