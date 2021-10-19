Рада змінила порядок призначення директора НАБУ

Ухвалення документу підтримали 304 народних депутати, передає Еспресо.TV.



Згідно з документом, він пропонує змінити статус НАБУ і зробити його центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом. Нагадаємо, наразі НАБУ є державним правоохоронним органом.



Відповідно до запропонованих змін, Кабінет міністрів отримує повноваження призначати і звільняти директора НАБУ. Кабмін також зможе відсторонити директора НАБУ з посади. Крім того, на Кабмін покладено обов'язок направляти і координувати діяльність НАБУ, зокрема, ухвалювати проєкт Антикорупційної стратегії і затверджувати державну програму з її реалізації, а також координувати пропозиції щодо фінансування НАБУ при розробці держбюджету.



Конкурсний відбір на посаду директора НАБУ, згідно з документом, має прооводити конкурсна комісія, в яку входить шестеро людей, трьох із яких пропонує Кабінет міністрів, а ще трьох - Кабінет міністрів на основі пропозицій партнерів з розвитку, які надавали Україні міжнародну технічну допомогу із протидії корупції.

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