Відповідний проєкт закону зареєстровано в парламенті.

Станом на сьогодні іноземці та особи без громадянства можуть потрапити до України за наявності дійсного паспорта, візи (якщо інше не передбачено законодавством України), підтвердження мети візиту, а також достатнього фінансового забезпечення на весь період перебування.

Крім того, щодо іноземця не має бути заборони на в'їзд до України. Перетинаючи кордон, людина зобов'язується виконувати вимоги щодо термінів перебування в країні.

Що пропонує законопроєкт

Автори документа вважають за доцільне доповнити цей перелік страховим полісом або сертифікатом як необхідною умовою для перетину кордону. Вимога діятиме у період воєнного стану та протягом 2 років після його скасування.

Такий поліс видається страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною компанією з представництвом в Україні або договірними відносинами зі страховою компанією-партнером на території України.

Документ повинен мати термін дії на весь період перебування іноземця у нашій країні й покривати витрати на медичну допомогу та відшкодування ризиків, пов'язаних із вибухонебезпечними предметами. Перевірятимуть наявність документа прикордонники.

Для кого зроблять винятки

Дія нових норм не поширюватиметься на іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також на біженців та осіб, які потребують додаткового захисту.

Також страхові поліси не знадобляться працівникам дипломатичних представництв та установ, офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членам їхніх сімей.

Крім того, страховка не потрібна водіям та екіпажам автомобільного транспорту, літаків, кораблів та поїздів. Як і військовим інструкторам із країн-членів НАТО та країн-учасниць програми НАТО "Партнерство заради миру", які тренують українських бійців.

Мета законопроєкту

Нові вимоги мають забезпечити покриття медичних потреб, які можуть виникнути з огляду на ризик ракетно-дронових ударів, підриву на мінах тощо. Страхування має знизити витрати державного та місцевих бюджетів на медицину для іноземців.