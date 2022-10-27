Раді пропонують штрафувати українців, які не носять світловідбивачі в темний час
До Верховної Ради України внесли законопроєкт із пропозицією запровадити штрафи для пішоходів, які пересуваються вулицею в темний час доби без світловідбивачів на одязі
Законопроєкт №8155, зареєстрований нардепом від "Слуги Народу" Володимиром Крейденком, оприлюднено на сайті парламенту.
У документі зазначається, що в 2020 році уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху, згідно з якими в темний час доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям, повинні використовувати світловідбиваючі елементи (стрічку, наліпку, брелок тощо) на своєму одязі чи сумці.
Водночас у Кодексі України про адміністративні правопорушення відсутня норма, яка би передбачала адміністративну відповідальність за невиконання цього пункту ПДР.
Автор проєкту закону наголосив, що громадяни нехтують правилами дорожнього руху, а низька видимість пішоходів у темний час доби (особливо в осінньо-зимовий період) є однією з основних причин летальних ДТП в Україні.
Нардеп пропонує, аби пішоходів за пересування проїжджою частиною та узбіччями в темний час доби або в умовах недостатньої видимості без використання світловідбивачів карали попередженнями або штрафами в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (наразі три неоподатковувані мінімуми доходів - це 51 грн).
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