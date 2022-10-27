Київщину чекають більш тривалі вимкнення електроенергії, - ДТЕК

Про це на фейсбуці інформує ДТЕК.

Зазначають, що внаслідок нічної атаки на енергетичну інфраструктуру в Києві та області виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання. Держенергокомпанія НЕК "Укренерго" введе довші екстрені відключення світла, щоб запобігти повному знеструмлення столиці та центральних регіонів України.

"Графіки стабілізаційних відключень, які складені напередодні, більше на актуальні. На жаль, найближчими днями будуть застосовані більш жорсткі й тривалі відключення електропостачання", - пишуть у ДТЕК.

Наразі енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", а також з іншими екстреними службами й органами держвлади вживають усі можливі заходи для стабілізації ситуації. У зв'язку з цим ДТЕК закликало помірно споживати електроенергію, зокрема в пікові години - зранку з 06.00 до 11.00 та ввечері з 17.00 до 23.00.

Раніше про атаку на критичну енергоінфраструктуру повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Він зазначив, що киянам та жителям Київської області варто готуватися до екстрених відключень електроенергії на невизначений термін, а також закликав економно споживати електроенергію.

27 жовтня повідомили, що в чотирьох областях України обмежать використання електрики через російські обстріли енергетичної інфраструктури.