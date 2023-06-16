Бо, де єдність, там і перемога.

Перед нами величезні виклики, які ми неодмінно подолаємо лише разом:

Демонтаж імперії. Побудова ефективної та справедливої держави. Здобуття гідного місця України серед держав-членів НАТО і ЄС.

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Саме ці три пункти повинні забирати всю нашу енергію і сили, щоб потім подарувати задоволення від їх успішного виконання.

Радість від перемог краща за біль від поразок.

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Про автора. Володимир Омелян, український дипломат, міністр інфраструктури України у 2016—2019. Політичний експерт

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