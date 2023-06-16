Радість від перемог краща за біль від поразок
Хочеться вірити, що з кожної суперечки ми стаємо мудрішими й сильнішими
Бо, де єдність, там і перемога.
Перед нами величезні виклики, які ми неодмінно подолаємо лише разом:
- Демонтаж імперії.
- Побудова ефективної та справедливої держави.
- Здобуття гідного місця України серед держав-членів НАТО і ЄС.
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Саме ці три пункти повинні забирати всю нашу енергію і сили, щоб потім подарувати задоволення від їх успішного виконання.
Радість від перемог краща за біль від поразок.
Про автора. Володимир Омелян, український дипломат, міністр інфраструктури України у 2016—2019. Політичний експерт
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