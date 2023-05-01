Держава — це стратегія, яка складається з маси деталей
За подіями в Бахмуті пропустив дві всеукраїнські сенсації
Про відсутність альтернатив люблять говорити часто, причому ті, хто на горі. Якби запитати у Кравчука, Кучми чи Януковича, якою є гідна їм альтернатива, — відповідь очевидна: немає! Навіть якщо запитати не у них персонально, а в соціологів / на пів ставки політтехнологів.
Уважно прочитав інформацію про нараду на найвищому рівні. Безумовно, ми щасливі, що за ударними підрозділами закріплені довірені особи. Цікаво, керувалися воєнним чи політичним баченням?
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Держава — це стратегія, яка складається з маси деталей. Той, хто мислить тактично — виграти не здатен. Особливо, якщо виграти навіть не прагне
Але є дві проблеми:
- за будь-які гроші світу не можна вирішити проблему відсутності F-16, українського виробництва ракет/ударних БПЛА середньої та великої дальності, РСЗВ і т.д.. Це — політична, а не бізнес-відповідальність!
- чому досі закупівля каліматорів, тепликів, нічників, дронів, транспорту — це виключно проблема волонтерів? Чому державним замовленням не закуплено 10 000-100 000 Toyota 70 з подальшим виготовленням на українських потужностях у базі різного виконання, чи БПЛА, чи поліетиленової полегшеної броні, чи врешті-решт, елементарної форми з інтегрованими наколінниками/підлокітниками, еластичними вставками/продуманими кишенями, чи шоломів.
Я вже навіть не згадую про реби, українські "ланцети", сітки й т.д.
Держава — це стратегія, яка складається з маси деталей. Той, хто мислить тактично — виграти не здатен. Особливо, якщо виграти навіть не прагне.
Про автора. Володимир Омелян, український дипломат, міністр інфраструктури України у 2016—2019. Політичний експерт
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