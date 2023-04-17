Люди, що створюють інституції, запускають їх, оберігають — це ключове.

А далі інституції запрацюють, якщо зла воля безкарно їх не зламає.

Великі нації народжуються у Великій Війні. Або гинуть у ній, так і не ставши великими.

Ми вже неодноразово випробували другий варіант.

Настав час для Першого.

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Великі нації народжуються у Великій Війні. Або гинуть у ній, так і не ставши великими. Ми вже неодноразово випробували другий варіант. Настав час для Першого

Народ і ЗСУ на полі бою довели свою відданість і жертовність заради загальнолюдських цінностей.

Останній іспит — відповідальність влади. Готовність спокутувати помилки минулого і вести Україну в майбутнє.

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З Єрмаком, Татаровим, Тищенком, Трухіним, Коломойським, Поворознюком і такими ж — ми ніколи не набудемо членства в ЄС і НАТО.

Нарешті потрібно зайнятися реформами. Воєнну економіку ми вже провалили.

Без верховенства права, меритократії, боротьби з корупцією не буде ні репарацій, ні інвестицій.

І навіть перемога тоді стане пірровою.

А до перемоги ще воювати й воювати.

Джерело

Про автора. Володимир Омелян, український дипломат, міністр інфраструктури України у 2016—2019. Політичний експерт

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