Інститутуції важливі, але важливіші люди, які їх створять
Ми вже бачимо, що без команди жертовних, професійних, моральних патріотів не буде ні парламенту, ні Кабміну, ні суду, ні навіть НАБУ
Люди, що створюють інституції, запускають їх, оберігають — це ключове.
А далі інституції запрацюють, якщо зла воля безкарно їх не зламає.
Великі нації народжуються у Великій Війні. Або гинуть у ній, так і не ставши великими.
Ми вже неодноразово випробували другий варіант.
Настав час для Першого.
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Великі нації народжуються у Великій Війні. Або гинуть у ній, так і не ставши великими. Ми вже неодноразово випробували другий варіант. Настав час для Першого
Народ і ЗСУ на полі бою довели свою відданість і жертовність заради загальнолюдських цінностей.
Останній іспит — відповідальність влади. Готовність спокутувати помилки минулого і вести Україну в майбутнє.
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З Єрмаком, Татаровим, Тищенком, Трухіним, Коломойським, Поворознюком і такими ж — ми ніколи не набудемо членства в ЄС і НАТО.
Нарешті потрібно зайнятися реформами. Воєнну економіку ми вже провалили.
Без верховенства права, меритократії, боротьби з корупцією не буде ні репарацій, ні інвестицій.
І навіть перемога тоді стане пірровою.
А до перемоги ще воювати й воювати.
Про автора. Володимир Омелян, український дипломат, міністр інфраструктури України у 2016—2019. Політичний експерт
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